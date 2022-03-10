推中正紀念堂轉型　促轉會：「反省威權歷史公園」方案納總結報告

▲立法院司法及法制委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

屬任務編組的促進轉型正義委員會歷經2度延任後，今年5月任期屆滿將解散。對於被視為促轉重要工作的中正紀念堂轉型推動工程，促轉會代理主委葉虹靈10日赴立法院備詢時表示，促轉會已經提出「反省威權歷史公園」方案，將納入促轉會總結報告，提供給行政院統籌協調。

立法院司法及法制委員會今天邀請葉虹靈列席報告業務概況。葉虹靈在報告時表示，未來轉型正義政策將移交給行政院人權與轉型正義處辦理，開放政治檔案業務移交給國發會，不義遺址保存、法制化業務交由文化部，平復國家不法與識別及加害者處置相關法律草案規劃移交給法務部，清除威權象徵交由內政部，政治暴力創傷療癒平復業務移交給衛福部，轉型正義教育的推動則移交給教育部。

至於外界高度關注的中正紀念堂轉型推動工程，葉虹靈說明，促轉會就「反省威權歷史公園」的轉型構想、分析、推動建議將納入總結報告，供未來行政院統籌協調。

民進黨立委陳歐珀質詢時關注，中正紀念堂的轉型工作面臨重重阻力，未來在總結報告中，要如何呈現？葉虹靈說明，促轉會已經提出「反省威權歷史公園」這個方案，包括提出幾個原則和要點，將在報告中提出短中長期目標，透過法制、都計、文資面來解決，後續交給承接機關及行政院參考。