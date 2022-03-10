桃園「高齡勞動力再運用獎勵計畫」　受僱就業90天有萬元獎勵

▲桃園市政府勞動局就服處10日表示，桃市首創「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，受僱於同一事業單位滿90日者，可獲1萬元獎勵金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府勞動局就業服務處為協助中高齡及高齡勞工重返職場，首創全國「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，透過就業獎勵鼓勵退休或退出勞動力市場勞工重返就業市場，活化現有人力資源。經就業服務處媒介實際工作地點在桃市境內職缺，且受僱於同一事業單位連續就業滿90日者，每人可領1萬元就業獎勵金。

▲桃園市政府勞動局就服處推出「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，符合資格者可就近向就服處各據點辦理登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市就服處表示，這項鼓勵中高齡與高齡勞動力獎勵計畫，凡設籍桃園市，年滿50歲，為已退休或退離職場勞工，填寫計畫參與意願書當日前已辦妥勞工保險退保者即符合參與計畫資格。凡符合資格者向桃市就業服務據點辦理求職登記，經就業中心或就業服務臺推介實際工作地在桃市境內之職缺，且受僱於同一事業單位連續就業滿90日者，每人可領1萬元就業獎勵金，這項計畫去年已協助630位中高齡朋友順利再就業。

桃市就服處強調，欲參與本計畫民眾可向桃市就業服務據點（桃園就業中心、中壢就業中心、各就業服務臺）提出申請，（本市就業服務據點資訊： https://reurl.cc/O0pGg7）。更多資訊可洽詢桃園就業中心，電話：（03）333－3005）、中壢就業中心電話：（03）468－1106)或就業職訓服務處電話：（03）332－2101分機8015）。相關規定與申請表單可至桃園市政府就業職訓服務處網站「中高齡專區」查詢及下載使用（https://reurl.cc/5rDgM7）。

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