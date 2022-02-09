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日本核食進口「三原則、三配套」　鄭文燦：提高檢測與稽查能量

▲桃園市長鄭文燦今天指出，市府將以透明、科學的方法處理食品開放問題，未來將持續擴大稽查讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天指出，市府將以透明、科學的方法處理食品開放問題，未來將持續擴大稽查讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日本核災食品開放進口，桃園市長鄭文燦9日在市政會議上表示，市府嚴格為食安把關，三年來檢驗食品放射性物質共計145件，查驗結果全數均為合格，市府以透明、科學方法處理食品開放問題，未來亦將持續擴大稽查，讓市民安心。

鄭文燦今天上午主持市政會議，聽取衛生局「日本核災食品開放進口市府因應措施」專案報告，鄭文燦指出，市府為食安把關，三年來衛生局檢驗食品放射性物質共有145件，查驗結果全數均合格，市府以透明、科學方法處理食品開放問題，未來仍將持續擴大稽查讓市民安心。

鄭文燦認為，市府以食安基金增聘40名稽查人力，在六都居於前段班，未來也會視需求新購設備，請衛生局與原委會核能研究所、台電公司放射試驗室、陽明交通大學等中央指定檢驗單位多加合作協助複驗二次確認。若中央針對核食查驗計畫有進一步新規範，市府將會全力配合調整。

▲桃園市府今天上午召開市政會議，聽取衛生局「日本食品開放進口市府因應措施」專案報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午召開市政會議，聽取衛生局「日本食品開放進口市府因應措施」專案報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，中央於昨天宣布日本食品進口管制的「三原則、三配套」新制，三原則為「回歸科學檢驗」、「比國際標準更嚴格」、「為食安把關」等，三配套則是「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」與「要求雙證證明」（輻射安全證明加產地證明）。福島、茨城、櫪木、千葉與群馬等5縣食品於邊境100%檢驗，市府將落實中央政策，提高檢驗能量與加強稽查。

此外，針對因應新制措施，鄭文燦認為，桃市核食稽查計畫將大幅增加稽查密度與採檢數量，以往年均稽查40至60件將提升20倍至每年800件抽驗。在標示稽查部分，將每月進行800件市售日本食品標示查核，範圍則包括網購業者、進口業者、日本食品專賣店、賣場超市、藥妝店、日本料理業者等，查驗結果將公告於「桃食安心資訊平台」（網址：https://food-safety.tycg.gov.tw）供民眾查詢，為國人健康把關。

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