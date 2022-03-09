疑產後憂鬱壓力過大悶死2月男嬰　狠媽出庭：我很愛我的小孩

▲桃園市王姓女子去年11月疑因產後憂鬱症壓力，竟以毛毯、塑膠袋悶死僅2月大的兒子，9日出庭時坦承犯行，聲稱「我很愛我的小孩」。（示意圖／pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子去年11月間不滿僅2月大兒子哭鬧，竟以毛毯、塑膠袋悶住口鼻導致窒息死亡，事後打電話報警自首坦承親手悶死兒子，並親手寫下自白書坦承犯行，桃檢依殺人罪嫌具體求刑7年6月，目前仍在羈押中；桃園地院9日召開程序庭審理，王女坦承犯行，聲稱「我很愛我的小孩」等語。辯護人並未要求聲請精神鑑定，另請求法官量刑時能審酌其因產後憂鬱壓力過大才失手悶死兒子。

檢警調查，35歲的王姓女子去年11月11日下午3時許在其平鎮區住家，因2個月大兒子哭鬧不停，王女竟以毛毯悶住，再以塑膠袋悶住口鼻等處，兒子因窒息停止哭鬧，王女竟未送醫急救。其先生下午下班返家後發現男嬰臉色慘白，已無呼吸心跳趕緊送醫急救，醫護人員搶救2小時後仍宣告不治，王女則則打電話報警，同時寫下自白書坦承親手悶死兒子，警訊時聲淚俱下稱「我也不知道為什麼自己會這樣做」。

桃檢檢察官複訊時，根據王女病例其患有產後憂鬱且未定期回診，其在警訊時自白中坦承，懷孕期間因家務與產後照顧新生兒等帶來龐大壓力使然，檢察官認為王女犯行明確，但認為其主動報警符合自首條例，依殺人罪嫌起訴，並具體向院方求刑7年6月。

桃園地院今天上午召開程序庭，王女出庭時坦承犯行，檢方起訴殺人案罪事實也不爭執，法官詢問王女針對檢察官起訴內容是否有補充意見？王女則說「我很愛我的小孩，也不想讓他走」等語。王女辯護人則提出，本件沒有要再聲請包括精神鑑定在內之聲請，但建請法官考量王女因受產後憂鬱壓力，行為時雖有辨識能力，但請求法官審酌當時意識、控制能力都有減低，包括犯後自白等相關情節列入量刑考量，針對法官所提刑法第19條部分則不爭議。

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