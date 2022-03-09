淫士兵誆稱少女欠1億　分飾2角逼性侵「每個禮拜讓我爽」　

▲桃園市李姓男子於2018年還是現役軍人時，誆稱少女欠他1億元，逼迫見面發生關係抵債，分飾2角逼迫少女發生性行為，兩度性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子2018年在網路認識還在念國中的少女，後來誆稱少女欠他1億元債務，後來分飾2角，以另一個身分聲稱是債主小弟，恫嚇少女必須與其發生性行為抵債，還恐嚇「每個禮拜讓我爽」等語就放過少女等語，結果少女心生畏懼下，兩度被李男指侵與口交得逞；桃園地院審理後，依強制性交2罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，本案還可上訴。

檢警調查，案發時約20歲的李姓男子，於2018年7、8月間在IG網路軟體上認識還未滿14歲的少女，交往一陣後誆稱少女欠他1億元債務，後來再以另一個暱稱與少女聯繫，聲稱是債主小弟，李男分飾兩角，債主的小弟聲稱已幫少女償還1億元債務，後來恫嚇少女必須與其發生性行為抵債，「只要每個禮拜讓我爽，我就讓他每月領薪水不用還我錢，我就是想把妳弄死」等語，少女心生畏懼下答應與李男見面。

2018年暑假某日，少女與李男見面後被載至其住處，李不顧少女反抗，以手襲胸與撫摸下體後，以手指性侵得逞，再逼迫少女為其口交，幾天後又以相同方式性侵得逞；家屬事後發現少女神色有異，發現實情後報警提告。

桃園地院審理時，李男坦承犯行，法官審酌李男並無前科，並已與少女家人達成調解並予以賠償，案發時年僅20歲上下，日後猶有可為，若因此入獄恐與社會隔絕難以復歸，依刑法第59條予以減刑，審結依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判處1年7月有期徒刑，應執行2年，緩刑5年，並向公益團體提供200小時勞務與接受法治教育10小時，本案還可上訴。

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