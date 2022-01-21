北市府批晚11天匡列　桃市府秀時序回擊：花時間嘴砲不如圍堵病毒

▲台北市政府發言人陳智菡抨擊桃市府晚11天才匡列；桃市新聞處長詹賀舜秀出時序回擊，強調絕非故意誤導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台北政府發言人陳智菡今天指出，案18501於1月14日出現症狀，1月17日就醫確診，北市府於1月20日才接獲桃園市政府衛生局通知。北市府20日公布其相關足跡，曾在台北市2診所就醫，桃市府晚11天才匡列，讓人憂心疫情恐連環爆；桃市府新聞處長詹賀舜回應，這是剪裁過的錯誤資訊，「我們不會故意誤導」，並秀出疫調等時序，認為陳與其花時間嘴砲，還不如趕緊去圍堵病毒。

對於北市長發言人陳智菡的發言內容，詹賀舜今天下午指出，這是剪裁過的錯誤資訊。疫調一定會發現確診前數日的足跡，這些足跡有風險，所以要進一步匡列追蹤。案18501為確診者的接觸者，在1月15日被匡列居隔，16日送集中檢疫所，1月18日於隔離期間採檢轉為陽性，指揮中心因此列為確診個案。桃園市政府警察局1月19日完成案18501疫調活動足跡，當天同步通知疾管署與台北市政府衛生局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹賀舜認為，該案1月16日送集中檢疫所前已經第一次採檢為陰性，1月18日在檢疫所採檢為陽性。桃園市在1月19日已完成足跡回溯疫調資料，發現有台北市的足跡，因此第一時間同步通知疾管署與台北市政府衛生局，並無故意誤導情事。

桃園市新聞處也公布疫調時序：

案18501感染源頭：

一、居服員1/9確診(往前追溯至聯邦銀行辦開戶)。

二、1/12-1/13聯邦採檢確診(往前追溯出1/7聯邦尾牙聚餐)。

三、1/14指揮中心公告西堤員工確診

案18051：

一、1/15匡列通知隔離。

二、1/16送集中檢疫所。

三、1/18 採檢PCR陽性，指揮中心公告確診。

四、1/19桃園市疫調發現有台北市活動足跡，隨即通知疾管署北區管制中心與台北市衛生局疫調內容。

詹賀舜強調，防疫要同心，陳智菡花時間嘴砲與卸責，還不如趕緊去圍堵病毒，希望防疫大家要一起努力。

【更多新聞】

►快訊／桃園新增確診13處足跡！Costco、台新銀、全聯、特力屋入列

►桃園男開車飄酒味遭盤查 竟辯「吃肉乾很辣、配點啤酒」

►恐怖情人！男不滿被單親媽分手 偷拍不雅照潑漆軟禁下場曝光