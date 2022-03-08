機台起火搶救迅速未釀成災害　南消二大隊籲集塵風管常保清潔防火保平安　

▲台南市官田工業區工廠火警，官田分隊等人車迅速搶救撲滅，第二救災救護大隊長丁春能表示，工廠應落實檢修申報及防火管理制度，並進行初期滅火工作，防止財損擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市官田工業區8日下午1時發生工廠火警，據報有火煙冒出，台南市消防局119救災指揮中心獲報，立即派遣官田分隊等共計12車26人前往搶救，火勢迅速被搶救撲滅，未有人員傷亡，第二救災救護大隊長丁春能表示，工廠應落實檢修申報及防火管理制度，並使用廠區消防設備進行初期滅火工作，防止財損擴大。

消防局第二大隊指出，起火現場為1間鐵材工廠機台起火燃燒，由官田分隊小隊長陳至坤擔任初期指揮官，到達現場廠方已啟動自衛消防編組，做初期滅火並疏散員工，小隊長陳至坤立即指揮官田人車部署水線搶救，採用侷限火勢及機台射水降溫作戰方式，迅速將火勢撲滅，同時指派麻豆分隊使用正壓風機對廠房進行排煙，所幸廠方並無損失。現場廠方清點員工，確認無人傷亡，搶救工作順利完成。

市長黃偉哲表示，工廠集塵風管於長時間使用後，應定期清潔，若無定期進行內部清潔，易堆積髒污，長時間所堆積出之髒污，於機器作業時容易引起火災，因此集塵風管應定期內部清潔並加以保養維護。市長黃偉哲並建議工廠作業時應多加留意操作時相關SOP與安全防範措施，以及機臺定期維護保養，避免相關類似案件發生。

消防局第二救災救護大隊長丁春能表示，工廠應落實檢修申報及防火管理制度，若災害不慎發生時，能立即啟動自衛消防編組，各職所司使用廠區的消防設備進行初期滅火工作，防止財損擴大。

消防局局長李明峯表示，工廠易產生高溫之機台，平日亦應檢查及清理集塵風管管道、重油廢料分類管理，以免產生火星靜電而引發火災。