南消五大隊強化安檢隊新進人員訓練　落實出租套房消防安檢保障住安

▲台南市消防局第五大隊轄內出租套房場所計有75處，皆已列管並持續執行消防安全檢查，目前有2處開立消防安全設備限期改善單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中市中區興中街大樓於6日發生大火，造成6名民眾死亡及6名民眾受傷，該大樓前身為商務旅館，內部隔成41間套房供出租使用，建築物內動線複雜且居住人口眾多，台南市消防局第五大隊轄內出租套房場所計有75處，之前皆已列管並持續執行消防安全檢查，目前有2處開立消防安全設備限期改善單。

消防五大隊指出，為求公共安全將持續要求改善，若仍未符合將依法裁罰。另外持續強化消防安全檢查的同時，更以協助查報方式，轉相關局處積極提升相關場所之公共安全，合計第五大隊1年來共查報56棟大樓。

市長黃偉哲表示，為維護市民居住安全，除持續要求消防局落實消防安全檢查，市府各局處也應要求類似場所符合相關法規，透過政府部門的攜手合作提升台南市民的公共安全，以打造一個居的安全、住的安心的宜居城市為目標，這是市府全體責無旁貸的職責。

消防局局長李明峯表示，市府修訂台南市火災預防自治條例並公告，其中學生賃居處所，未設置火警自動警報設備者，其管理權人應設置『住宅用火災警報器』並維護之，消防局將會針對類似場所加強消防設備安全檢查同時也持續強化消防人員火災搶救能力，同時結合大樓管理委員會辦理自衛消防編組演練，透過相關單位攜手合作，以達建築物管理之「自救」及政府機關之「公救」，藉此提升場所的防災韌性，才能有效落實減災、防災等災害管理目標。

消防局第五大隊鄭誌峰大隊長表示，第五大隊安檢小組新進人員5名，針對新進消防安檢人員辦理教育訓練，以提升安檢能力，並將執法標準統一。