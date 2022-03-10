陸政協今閉幕　汪洋：迎接中共二十大是重要政治任務

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十三屆五次會議今（10日）上午9點在人民大會堂舉行閉幕會，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋發表閉幕談話指出，今年最重要任務就是今年要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為重大政治任務。另外，他也強調，今年‌‌是本屆政協履職最後一年，要求政協必須報出一份五年期的合格答卷。

汪洋首先指出開幕時談話內容，圍繞黨和國家中心工作深入協商議政。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，深刻認識新時代的原創性思想、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，切實增強「兩個維護」的政治自覺。今年重要目標就是，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為重大政治任務。

▲全國政協十三屆五次會議閉幕會，汪洋發表談話 。（圖／翻攝 人民日報）

汪洋表示，人民政協是政治組織，‌‌講政治始終是第一位的要求，‌‌廣大委員對於問題都有不同看法‌‌，‌‌政治立場不能含糊，‌‌政治原則不能動搖，政治方向‌‌不能偏離，‌。要不斷的增強政治判斷力，‌‌善於用政治言論。‌‌觀察問題‌‌在紛繁複雜的形勢變化中‌‌區分現象本質，‌‌在多元思想的交流交鋒中，‌‌明辨是非真偽，‌‌在前所未有的風險挑戰中堅定制度自信。

汪洋提及，中共十八大以來，人民政協積極探索協商民主‌‌新的實現方式‌‌和實踐載體‌‌，作出了新探索，展現了新面貌。為未來要進一步提高協商質量，‌‌致廣大而盡精微‌‌，建真言而謀實策，力戒認認真真走過場的形式主義，‌‌要進一步健全協商制度。

▲ 大陸今年兩會核心精神，全力迎接下半年二十大會議 。（圖／翻攝 人民日報）

最後汪洋說，今年‌‌是十三屆全國政協‌‌履職的最後一年，‌‌在本屆政協第一次‌‌會議閉幕式，‌‌政治協商會議‌‌這個政治組織賦予我們的責任，‌‌強調‌‌必須旗幟鮮明講政治，‌‌必須以人民為中心，‌‌履職盡責‌‌必須求真務實‌‌提高協商能力水平‌‌。四年來‌‌我們認真踐行這些工作原則和理念，‌今年‌‌這要求必須報出一份五年期的合格答卷。

陸官媒《新華社》報導指出，今日政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議，應出席委員2157人，實到1969人，符合規定人數。本屆會議共收到提案5,979件。經審查，立案4,979件，並案35件，轉為意見和建議965件。立案提案中：經濟建設方面提案1,911件，佔38.4%；政治建設方面提案499件，佔10.0%；文化建設方面提案389件，佔7.8%；社會建設方面提案1,543件，佔31.0%；生態文明建設方面提案613件，佔12.3%；其他方面提案24件，佔0.5%。

閉幕會通過四項決議，分別是政協第十三屆全國委員會第五次會議關於常務委員會工作報告的決議，政協第十三屆全國委員會第五次會議關於政協十三屆四次會議以來提案工作情況報告的決議，政協第十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆五次會議提案審查情況的報告，政協第十三屆全國委員會第五次會議政治決議。