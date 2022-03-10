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大陸今年國防預算增長7.1%　吳謙答「用在4部分」：沒有隱形軍費

▲▼2022兩會,吳謙,軍費,解放軍。（圖／翻攝自央視）

▲吳謙回應軍費增長。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部官網10日公布，吳謙9日以十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人身分，接受媒體採訪的問答內容。對於大陸今年國防費預算達到1兆4,760.81億元人民幣，較去年又成長7.1%。吳謙解釋，增加的國防費主要用於以下四個方面。

他指出，一、按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全力保障規劃任務推進落實，加快武器裝備現代化建設；

二、實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構布局、開發管理全面轉型升級；

三、深化國防和軍隊改革，保障軍事政策制度等重大改革；

四、與大陸國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高官兵生活福利待遇。

他強調，中國政府堅持國防建設與經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

吳謙指出，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是占GDP的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。

他強調，中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量，「有些外部勢力炒作所謂『隱形軍費』，不過是毫無根據的天方夜譚。」

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