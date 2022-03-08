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栗戰書：香港新選制「愛國者治港」穩穩落地

▲▼栗戰書,台海,2022兩會,香港,選舉。（圖／新華社）

▲栗戰書向大會報告全國人大常委會工作。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

第十三屆全國人大五次會議第二次全體會議今早（8日）在北京舉行，委員長栗戰書發表工作報告，提到「完善香港選舉制度」是健全了特區的憲制和法治秩序，更好地落實中央「全面管治權」和特區「高度自治權」。新選制令「愛國者治港」穩穩落地，從政治上、制度上根本性地推動香港形成以憲法和基本法為基礎、真正落實「一國兩制」的良政善治。

栗戰書表示，要用系統完備的制度體系保證《憲法》實施，要健全中央依照《憲法》和《基本法》對特區行使「全面管治權」的制度，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善選舉制度。而全國人大常委會去年修訂《基本法》附件一、二，全面貫徹了「愛國者治港」原則，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度，迎來了支持和保障香港長期繁榮穩定並融入國家發展大局的全新局面。

他說，在重大政治原則和大是大非問題上要立場堅定，主動謀劃涉外鬥爭的法律武器，運用法治手段開展國際鬥爭。去年就涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海、涉疫和人權等問題闡明中方嚴正立場，堅決同各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動進行鬥爭，同企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度、企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底。

栗戰書進一步指出，去年制定了「反外國制裁法」，健全完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」的法律制度。任何國家以任何藉口和方式干涉中國內政，損害國家、組織和個人利益的行為，中方都有權採取相應反制措施，堅決捍衛國家主權、安全及發展利益，堅決保護中國公民及組織的合法權益。

此外，報告指出，深刻認識去年工作中還有差距和不足，主要是立法工作質量和效率需要進一步提升，監督工作的實效性需要進一步提升等。

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