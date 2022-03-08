陸爆「工人空心化」現象！超6成學生不願當藍領　他揭背後問題

▲「鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠」的人大代表建議登上微博熱搜。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸兩會召開期間，由全國人大代表張興海提出的「鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠」建議登上微博熱搜，折射出產業工人空心化現象愈加突出。對此，大陸教育學者熊丙奇引述調查稱超六成的職校生不願意進工廠當藍領，並指出背後需要正視的真問題。

據《新京報》報導，張興海指出，近年來外賣、電商、網路直播等吸引大量的年輕人就業，很多年輕人不願意去工廠，導致產業工人空心化現象愈加突出，他建議政府、社會、企業等各方面共同努力，鼓勵支持年輕人爭當產業工人，緩解製造業招工難問題。

對此，熊丙奇認為，相對於在流水線上做枯燥的操作工，跑外賣、送快遞這類工作雖然也很辛苦，薪資待遇也不見得比傳統工廠高，但工作模式卻更自由、更靈活，社會交際空間也更大，這符合人心理活動的特點。

他接著引述調查稱，超六成的職校生不願意進工廠當藍領，這折射出職校生的專業技能訓練存在的問題，「必須客觀承認，我國相當比例的工廠，屬於低端製造業，這些低端製造企業的存在，其實不利於技能型人才的培養。」

他點出近年來存在的職校學生實習亂象，認為主要是因為一些低端製造企業，從勞務市場上已經很難招到工人，於是就打職業院校學生的主意和職校進行利益交易，這嚴重影響職業教育質量，也敗壞職業教育形象，最終會導致「低端製造業—低質量職業教育—低技能人才培養—低端製造業」，這樣一個惡性循環。

▲大陸不少工廠出現缺工情況。（圖／CFP）

他總結道，可以想見，如果製造業無法實現轉型，收入又沒有那麼高的情況下，一部分年輕人不進工廠在情理之中，且隨著人工智慧的發展，這些低端製造企業也缺少進一步發展的空間，在大陸進入老齡化社會的背景下，傳統的勞動密集型企業，必須推進創新轉型，增強自身吸引力。

「低端製造業不可能短時間被淘汰，可能需要一個漫長的轉型過程，但這是未來的趨勢，該成為堅定的努力方向。」他最後表示，因此以人才的招聘競爭，倒逼傳統製造業的升級換代，以提高技能人才的薪酬待遇與職業成就感，工廠才能留住這些年輕人，這是「少送外賣多進工廠」背後需要正視的真問題。