陸政協明9點閉幕　汪洋出席人大台灣團：台海「時、勢、義」始終在陸方

▲大陸全國政協主席汪洋今（9日）上午參加十三屆全國人大五次會議台灣代表團審議 。（圖／翻攝 新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋今（9日）上午參加十三屆全國人大五次會議台灣代表團審議。針對涉台工作部分，汪洋指出，台海方向不確定不穩定性增多，但時、勢、義始終在我們這一邊，我們有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心。堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

陸官媒《新聞聯播》報導稱，在聽取陳軍、符之冠、梁志強等代表發言後，汪洋指出，過去一年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下對台工作有為有效，穩中有進，當前台海，方向不確定，不穩定性增多，但是時與勢始終在我們這一邊。

汪洋說，我們有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心，要樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展融合發展。

▲汪洋明將於政協閉幕發表談話 。（圖／翻攝 新聞聯播）

大陸兩會政協閉幕將於明10日上午9時，在北京人民大會堂舉行閉幕會。回顧去年政協閉幕在政治決議中的涉台部分，汪洋重申李克強政府工作報告，堅持一個中國原則與九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動的論述，並提到要加強和台港澳同胞、海外僑胞的聯繫。涉港澳方面，提到落實愛國者治港原則 ，推進一國兩制實踐行穩致遠。

不過，今年政協開幕，汪洋發表2022年度政協工作報告，罕見的沒有明確指出涉台內容。40鐘發言多次提及未來要努力加強「中華兒女大團結」，把迎接中共20大學習宣傳貫徹二十大精神，作為貫穿全年的重大政治任務。

由此推估，今年政協閉幕，汪洋關於涉台的發言將再次重申2022年政府工作報告，聚焦「堅決反對台獨分裂行徑」、「堅決外部勢力干涉」、「貫徹黨的新時代台灣問題總體方略」，堅持一中原則和九二共識。

另外，第十三屆全國人大五次會議明10上午舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、年度計劃、年度預算的三個決議草案；召開主席團第三次會議。同日下午，舉行代表小組會議，審議關於全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的