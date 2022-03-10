陳時中出手溝通健保部分負擔　2狀況大醫院急診輕症擬不調漲

記者黃翊婷／綜合報導

健保部分負擔擬調整收費，第二、三次前往醫學中心或區域醫院領藥，得加收100元費用，結果引起部分醫院反彈。衛福部長陳時中昨日（9日）晚間與健保會付費者代表進行討論，談到未來將規劃凌晨0時至清晨7時、假日等時刻，輕症病患前往大醫院不必加收費用。

▲陳時中與付費者代表進行討論，部分負擔政策的推行獲得大多數人支持。（資料照／記者屠惠剛攝）

為了降低藥物浪費，健保署日前公布調漲方案，將分級醫療概念納入，慢性連續處方箋不再免費，民眾至醫學中心、區域醫院領藥，第二次起要再付100元費用，地區醫院、診所和藥局則免收，沒想到引發部分大型醫院反彈。

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衛福部長陳時中1日曾出面澄清，健保署沒有討論「全部不收」，而是討論第二次和第三次是否不再免費，大家已經有共識維持健保署的提案，第一次慢性連續處方箋部分負擔免費，至於在第二、三次方面，考慮收取部分負擔對弱勢者不利，且可能阻礙民眾去領藥的意願，讓長期、定期的服藥被打斷，「是有在第二、三次不要加重太多的負擔，以及遵從醫囑這兩點去考慮，不過都還沒有定案」。

▼▲健保負擔調整細節。（圖／健保署提供）

根據《自由時報》報導，陳時中9日晚間與健保會付費者代表進行討論，針對第二、三次前往醫學中心或區域醫院領藥是否加收費用，付費者代表建議不分層級都要收取，可採用醫界提議的收取一樣金額，或是分層級收取不同金額；而急診部分負擔方面，陳時中傾向規劃凌晨0時至清晨7時、假日等時刻，輕症病患前往大醫院不必加收費用，同時為了保障弱勢族群的健康權益，擬擴大愛心捐款專案，並從菸捐撥付1％至2％使用。

雖然9日的討論會議氣氛融洽，但詳細的調整政策，還要等到相關單位溝通討論後才能決定。