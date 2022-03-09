陳建仁戰2022台北市長？　蔡其昌：都會區民調不差「條件非常好」

▲立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022台北市長選舉，民進黨內包括副總統陳建仁、衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍均被視為選將。立法院副院長蔡其昌9日上午受訪時表示，陳建仁若從政條件非常好，基本上在都會地區民調都不差，至於陳時中放在雙北、桃園市、台中市都會很強大，本來就是活棋。

新台灣國策智庫昨天公布民調，若提問為「如果民進黨進行台北市長初選，請問在林佳龍、陳時中、陳建仁這3個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？」經加權結果為林佳龍18.6％、陳時中24%、陳建仁31.4%。

對此，蔡其昌今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪表示，陳建仁入黨這件事情就是讓民進黨主席、總統蔡英文手上多一張牌，基本上陳在都會地區的民調都會不差，因為他在副總統任內有專業能力、謹守份際、又擁有國際觀，本來就是一個條件非常好的政治工作者。

主持人周玉蔻追問，為什麼高雄市長陳其邁、台北市議員梁文傑日前都說，陳建仁沒有出現在選舉對策委員會討論的名單當中？蔡其昌解釋，因為還沒有徵召，不像初選登記，名單隨時都可以再補進來。

周玉蔻問，蔡英文到底有沒有私下跟黨內成員討論陳建仁選台北市？蔡其昌說，當然沒有啊，「就是沒有」，這基本上還是在選舉對策委員會的層次，過一陣子就會知道了。

至於陳時中，蔡其昌直言，陳時中放在台北市、新北市、桃園市、台中市都是很強大的，「他本來就是活棋，隨時放在任何地方，可能民調都不差」。