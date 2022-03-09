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陳時中「一年還掉353萬房貸」！　最新存款公布

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

監察院今天公布最新一期廉政專刊，衛福部長陳時中存款新台幣474萬餘元，較109年申報時增加115萬元，另外有債務5053萬餘元，但他在一年內已經還掉353萬元的房貸。

監察院今天公布第182期廉政專刊，內有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、衛福部長陳時中等人的財產申報內容。

陳時中與配偶孫琬玲持有1筆土地及2筆建物，另有位於雙北與高雄的9筆土地、7筆建物交付信託。現金18萬元、存款474萬3050元，與109年申報的359萬元相比增加115萬元。4筆儲蓄型保單已繳247萬3668元；另有1張高爾夫球證30萬元、2件樂器170萬元、珠寶1件40萬元，與上次申報相同。

陳時中還有1筆400萬元的債權、2筆債務5053萬9844元皆為房貸，相比去年申報，已還款353萬餘元的房貸；另有1筆事業投資300萬元，是從民國98年起投資的牙醫診所。

邱國正擁有1筆在新北市永和的土地及1筆建物、信託1筆在高雄市左營的土地及1筆建物；存款507萬4337元；9張儲蓄型壽險，累積已繳保費621萬8328元。另外信託台積電股票4749股，以票面價額10元計算總額為4萬7490元。

吳釗燮擁有1筆在台北市文山區的土地及3筆建物，信託2筆位在彰化的土地；另有一輛納智捷汽車；現金33萬4440元、存款974萬670元。

另外，前駐泰代表李應元去年罹癌病逝，在他生前的最後一次財產申報中，存款8926萬7491元，有價證券總價額1486萬6590元；保單32張，累積已繳保費2391萬4038元。

法務部長蔡清祥擁有1筆在台北市信義區的土地及6筆建物、信託3筆位在新竹市的土地及3筆建物。存款326萬9057元；4張保單累積已繳保費363萬5926元。另有債務682萬987元為房貸。

交通部長王國材擁有1筆位在新北市新莊區的土地及2筆建物，存款1246萬6677元，有價證券總價額390萬5722元。保單13張，累積已繳保費631萬6788元。另有債務729萬9290元為個人金融貸款。

文化部長李永得與配偶民進黨立委邱議瑩擁有3筆位在高雄的土地及2筆建物，存款1056萬7637元；9張儲蓄型、年金型保單，累積已繳保費1319萬4676元。另有事業投資玉山社出版事業股份有限公司100萬元。

▲▼行政院長蘇貞昌出席「邁向農業淨零排放策略大會」開幕活動 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

農委會主委陳吉仲擁有1筆位在基隆的土地及2筆建物、2輛汽車，存款107萬2086元。21張保單累積已繳保費406萬288元。債務105萬8827元為房貸及週轉金。

金管會主委黃天牧擁5筆位在台北市士林的土地及1筆建物，存款1489萬3825元，有價證券總價額627萬2950元、黃金存摺53萬8560元，9張保單累積已繳保費1026萬1834元。另外信託台灣水泥、嘉新水泥、南亞塑膠工業、中國鋼鐵等國內上市櫃股票，總價額249萬8020元。

總統府秘書長李大維擁有在台北市大安區及美國的2筆土地及2筆建物，在109年以140萬元買入一輛LEXUS汽車。存款3474萬8819元，有價證券總價額3152萬3960元；一張台北球場會員證價值100萬元。保險部分，累積已繳保費1770萬9871元；另信託國內上市櫃股票總價額208萬7940元。

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