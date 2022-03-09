賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，副總統賴清德夫妻的存款為新台幣152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元，減少約492萬。另外，賴清德去年在台南安平購買新房，目前背負房貸1681萬0234萬元。

監察院9日公布第182期廉政專刊，內容包括賴清德、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、文化部長李永得、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、黨產會主委林峯正、金管會主委黃天牧等人的財產申報。

賴清德的財產申報日為2021年12月20日，與配偶吳玫如在2021年3月24日以2442萬2000元買入1筆土地，同時以838萬元買入1筆建物，地點都位在台南市安平區，並且在2021年1月8日賣出位在台南市中西區的1筆土地及1筆建物，另外擁有一輛TOYOTA CAMRY汽車。

在存款方面，賴清德夫妻有新台幣152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元，減少約492萬，另有債務1681萬234元，種類為為房屋貸款。

陳時中的申報日期則為2021年11月1日，與妻子孫琬玲擁有1筆位於台北市中正區的土地，以及信託9筆位於台北市中正區、高雄市苓雅區、新北市汐止區的土地。建物部分有7筆位在台北市中正區，以及2筆信託分別位在台北市中正區、高雄市苓雅區、新北市汐止區。

根據財產申報，陳時中夫妻名下還擁有一輛INFINITI汽車，取得價額為163萬，以及高爾夫球證1張30萬元、樂器2件170萬元、珠寶1件40萬元，皆與過去申報時相同。

另外，陳時中還有債權400萬元，是他的長子陳思元向他借貸購屋，借貸時間是2013年8月1日，孫婉玲也申報事業投資300萬元，即為陳時中過去開設的博齡牙醫診所。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

