　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

▲▼副總統賴清德於圓山飯店宴請美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，副總統賴清德夫妻的存款為新台幣152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元，減少約492萬。另外，賴清德去年在台南安平購買新房，目前背負房貸1681萬0234萬元。

監察院9日公布第182期廉政專刊，內容包括賴清德、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、文化部長李永得、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、黨產會主委林峯正、金管會主委黃天牧等人的財產申報。

賴清德的財產申報日為2021年12月20日，與配偶吳玫如在2021年3月24日以2442萬2000元買入1筆土地，同時以838萬元買入1筆建物，地點都位在台南市安平區，並且在2021年1月8日賣出位在台南市中西區的1筆土地及1筆建物，另外擁有一輛TOYOTA CAMRY汽車。

在存款方面，賴清德夫妻有新台幣152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元，減少約492萬，另有債務1681萬234元，種類為為房屋貸款。

陳時中的申報日期則為2021年11月1日，與妻子孫琬玲擁有1筆位於台北市中正區的土地，以及信託9筆位於台北市中正區、高雄市苓雅區、新北市汐止區的土地。建物部分有7筆位在台北市中正區，以及2筆信託分別位在台北市中正區、高雄市苓雅區、新北市汐止區。

根據財產申報，陳時中夫妻名下還擁有一輛INFINITI汽車，取得價額為163萬，以及高爾夫球證1張30萬元、樂器2件170萬元、珠寶1件40萬元，皆與過去申報時相同。

另外，陳時中還有債權400萬元，是他的長子陳思元向他借貸購屋，借貸時間是2013年8月1日，孫婉玲也申報事業投資300萬元，即為陳時中過去開設的博齡牙醫診所。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&amp;福島食品 陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
小嫻認了「再也受不了」金剛！　鬆口曝原因
小S當年暴氣開罵具俊曄！　大S崩潰哭了
俄軍把媽媽炸成碎片！　6歲女嚴重脫水慘死廢墟
LIVE／大S老公來了！具俊曄20年愛不熄　最新出關畫面曝光
請喪假打卡美食！主管懷疑說謊　他竟回傳「阿嬤的遺容」
快訊／台南爆2確診！　首見院內感染
大S當年「千萬婚禮變喜劇片」！　8亂象氣瘋她
英美禁止進口俄石油！衝擊全球油價　4大QA一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大巨蛋又被卡　柯文哲嗆內政部：不要那種「上面交代不要過」的態度

支持度連民眾黨都輸！　沈富雄嘆：國民黨在送往一殯的路上

賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

蔡英文睽違近3年舉行軍禮　鳴19響禮砲歡迎貝里斯總理

303大停電台電董總下台　侯友宜盼：找專業人才解決缺電問題

快訊／蘇貞昌夫妻財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大巨蛋又被卡　柯文哲嗆內政部：不要那種「上面交代不要過」的態度

支持度連民眾黨都輸！　沈富雄嘆：國民黨在送往一殯的路上

賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

蔡英文睽違近3年舉行軍禮　鳴19響禮砲歡迎貝里斯總理

303大停電台電董總下台　侯友宜盼：找專業人才解決缺電問題

快訊／蘇貞昌夫妻財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

熱水壺倒出「泰國香米」！他一看「都熟了」昏倒：喝半壺了耶

看見滿地玩具！「老保母眼神死」受困中間：可以不要再拆家了嗎？

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

工作結合玩樂！亞洲最適合辦公渡假目的地　台灣得第3

厄文轟50分止4連敗！籃網卻有危機　KD要年輕球員向搭檔學習

高雄透天新案這區最多　老司機曝市區半價就能入手

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

板橋飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　望主人背影抓門狂叫也喚不回

小S暴氣開罵具俊曄「大S崩潰哭了」！　當年翻臉影片曝：朋友都別做

政治熱門新聞

台灣遭俄羅斯列不友善國家　她轟蘇貞昌無知：影響原物料進口

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

曹興誠「2兒都中華民國籍」：台灣有事他們會回來剿共

快訊／振興加碼券使用率不到5成　國發會擬延長期限至6月底

影／被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒答不出來

北捷手扶梯這突起功能是什麼？　答案竟與「成龍」有關

北市長選舉綠營3將　陳建仁民調領先

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

蓬佩奧來台「商業考量」？　費鴻泰爆氣飆粗口：丟人不要臉

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

史上最硬教召第4天開始操了！　執行「5公里行軍訓練」

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

北捷開131職缺　年領13個月＋獎金

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

根據最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌的存款為新台幣1544萬3446元，較上次申報的2630萬6118元，減少約1086萬元。另外，政務委員唐鳳存款僅有34萬8080元，較上次申報的36萬4096元，再減少約1萬6016元。

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

陳建仁戰2022台北市長？　蔡其昌：條件非常好

陳建仁戰2022台北市長？　蔡其昌：條件非常好

私刑少年女法官再出包　竟談條件「交保」

私刑少年女法官再出包　竟談條件「交保」

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

關鍵字：

監察院廉政專刊財產申報賴清德陳時中

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

按鈴請她丟錢包　抬頭見死亡視線

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面