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陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

▲▼國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

根據中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問公司進行的2022台北市選舉調查結果，衛福部長陳時中支持度33.6%首次超過國民黨立委蔣萬安，對此，前立委沈富雄指出，蔣萬安在年輕人支持度已經落後陳時中，但蔣比陳年輕多了，這是一個不該有的現象，「為何？當然是被黨中央拖累了，國民黨中央應送進山洞裡冬眠。」

根據中華傳播管理學會委託進行的民調顯示，有33.6％的人支持陳時中競選台北市長，超過蔣萬安的30.2％，而無黨籍的台北市副市長黃珊珊支持度為23.3％。

對此，沈富雄透過臉書發文表示，他主張朱立倫應宣布暫停中常委選舉，凍結中常會運作，中常會非幹不可的功能由黨團代行。對於藍營中常委選舉結果，沈表示，果然一如預期，除了笑話還是笑話，除了不堪更加不堪，「我覺得光是凍結中常會還是不夠，應將整部黨機器送進山洞冬眠。」

沈富雄指出，自己有很多朋友都勸不要再罵國民黨了，「因為我又不是國民黨員，干我什麼事？」，沈直言，的確，國民黨人不敢罵，非國民黨人不屑一罵，「像我這樣基於善意，責之也深，罵之也切的人真是屈指可數了。」

沈富雄表示，自己以前常罵國民黨在加護房病裡，後來如同在安寧病房，「最近更說國民黨在送往一殯的路上，新選出來的中常委就是29位送行者，那就是國民黨已經死了！」

沈富雄指出，國民黨沒有死，他仍是最大在野黨，地方執政諸侯聯手起來，仍然非常可觀，非民眾黨一朝一夕可以趕上。但是，為什麼會有下列岌岌可危的現象：首先，國民黨的政黨支持度幾乎和民眾黨打成平手，答案是被黨中央拖累了。

再者，為何侯友宜的聲望都在70-80%之間，但選總統已經開始落後賴清德，答案是被黨中央拖累了。最後，蔣萬安與陳時中在台北市的支持度已經在伯仲之間，但交叉分析顯示年輕人的支持度已經落後陳時中，蔣比陳年輕多了，這是一個不該有的現象，「為何？當然是被黨中央拖累了。」

沈富雄批平，國民黨選舉不行，補選不行，公投不行，黨內自己選舉也不行，「一言一行沒有一樣得體，沒有一樣行。講兩岸政策更不行，人民明明不要統，它卻講不出口。」

對於年底選舉，沈富雄指出，國民黨候選人唯一的生路是北、中、南分成三區，各自組成選舉聯盟，南區在敵人後院放火，北、中兩區奮力奪標，「黨中央要懂得藏拙，最好自己走進山洞冬眠，只是動物在冬眠前都把自己養得胖胖的，沒有黨產的黨中央過得了寒冬嗎？」

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