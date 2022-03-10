網熱搜度攀升！宥勝代言台灣品牌「AiLock智慧鎖插旗台中」櫃點最多體驗方便

▲台灣在地品牌「AiLock智慧鎖」正式插旗台中，吸引台中人前往體驗。（圖／AiLock提供，下同）

消費中心／綜合報導

台中位處西部中央的地理優勢，近年在房市的表現一枝獨秀，不僅躍居成為「島內移民」的熱都，更是網友票選出的「最適合移居都市」！不過要構築出「適合移居」的條件，單靠交通樞紐、宜人氣候還不夠，台灣在地品牌「AiLock智慧鎖」看準每個「家」對於安全的需求，近日正式插旗台中，以全球趨勢「沉浸式體驗」為出發，直接將一扇扇居家大門搬進「六都百貨櫃點」，致力成為台灣最大規模的頂級電子鎖品牌！消息一出，即刻引來不少台中消費者電話詢問參觀時間，例假日的現場更是擠滿體驗人潮。

現在無論購入新房、移居好房，大多數家庭都想換智慧電子鎖，但市面上品牌與類型眾多，往往得要自己貨比三家。但偏偏電子鎖不是網路搜集資訊，接著下單就好，各項操作都得經過實際體驗才能讓人安心。隨著「AiLock智慧鎖」推出櫃位沉浸式體驗，現在只要直接到百貨專櫃，就可以在專人講解下，盡情體驗各款智慧鎖的獨特功能 。

▲暖爸藝人宥勝在今年成為品牌大使，更要在3/19(六)前進台中新櫃擔任「一日店長」！

一把符合甚至超越需求與期待的電子鎖，不僅僅是為了保護全家人，還能在每日的使用過程中，間接帶起、維繫彼此的情感！中台灣第一間「AiLock智慧電鎖」進駐台中後，自開幕起，現場就可見爸媽帶著一家老小、攜家帶眷躍躍欲試。體驗完的民眾都直呼，之前對電子鎖只是知道個大概，這次在專櫃展間從體驗到專人評估，甚至未來安裝等問題，都有專人詳細解說，品牌方也表示，旗下各款電子鎖在師傅細心的安裝下，也都得到許多客人滿意的回饋。

AiLock智慧鎖此次前進台中，旗下最新的「AiLock旗艦plus款7in1智慧鎖」也備受消費者注目，網搜熱度節節攀升！過往曾經在旅館等場所使用電子鎖的消費者，可能只對房卡的開鎖方式較為熟悉，然而這款之所以被稱為「旗艦智慧鎖」，即是因為除了基本的0.3秒指紋辨識快速開門、六位數防窺密碼、防拷貝精密鑰匙、Mifare技術感應卡開門，同時更有業界獨家的手機APP遠端遙控開門、Siri&Google聲控開門以及LINE通知開關門動態。

無論是忘了帶鑰匙，或是孩子不小心在學校弄丟鑰匙，只要一通電話或簡訊，即使爸媽還被工作卡在辦公室，還是可以利用手機APP遠端開門，不怕家人在門外久候。忙碌的上班族有時下了班還要採買當天食材，兩手大包小包的回家，只需利用Siri、Google就能聲控開門，從此跟手忙腳亂掏鑰匙的生活說掰掰。而LINE通知開關門動態，更彷彿雇了一名全年無休的專屬保鑣在門口，儘管人在國內外出差旅遊，也可以隨時知道有無人進出。隨時掌握居家動態，才能給全家人100%的安全感。

▲品牌旗下最新的「AiLock旗艦plus款7in1智慧鎖」備受消費者注目，網搜熱度節節攀升。

搶先把家人需求放在第一位的AiLock智慧鎖，讓時常出門錄影、和家人分隔兩地的暖爸藝人宥勝，也被深深感動！今年接下品牌大使的他，將在3/19(六)前進台中新櫃擔任「一日店長」，當天在專人及宥勝的帶領下，不只要讓消費者更了解AiLock智慧鎖的設定操作，還能親耳聽到宥勝獨家的使用心得！迷妹迷媽把握這個與宥勝近距離互動的時機，還有機會拿到大放送的百份好禮，前100名參加活動的粉絲，加碼贈送宥勝親簽的品牌形象扇，當天也會從參與活動的粉絲中，抽出1名「AiLock智慧鎖商品」得主，並可與宥勝簽名合照，一次把粉紅泡泡與守護闔家安全的AiLock智慧鎖全部打包帶回家。