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把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」讓你對電子鎖不再霧煞煞

▲台灣原創品牌「AiLock智慧鎖」，把居家大門搬進門市專櫃，獨家打造全台唯一的電子鎖沉浸式體驗。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

年關將近，想為家中的門禁升級，許多人開始考慮換電子鎖，然而市售品牌眾多，網路上的資訊又相當繁雜，常常有看沒有懂，怎麼辦？現在到門市專櫃就能親自體驗！台灣原創品牌「AiLock智慧鎖」，獨家打造全台唯一的電子鎖沉浸式體驗，把居家大門搬進全台據點，並安排專人介紹解說，帶你一步步認識電子鎖操作功能。

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

▲台灣原創品牌「AiLock智慧鎖」把居家大門搬進門市專櫃。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

「不想出門的時候帶一大串鑰匙，所以想試試看電子鎖，但是網路上的操作說明太多專業名詞，沒有試過實在不敢輕易下手。」記者直擊訪問臨櫃民眾，為何到百貨選購電子鎖？一名商務人士表示，想知道使用上的效果，還是得實際試用才安心，也能比較了解產品特性，AiLock有做到這點，讓他覺得整體滿加分的。

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

▲AiLock智慧鎖請來藝人宥勝代言、強調「好鎖、好生活」能為家人帶來十足安全感！

另一位OL粉領族到櫃上體驗AiLock智慧鎖，則大讚CP值超高！因為有一站式服務，提供全方位諮詢，專櫃人員有問有答、實際帶著消費者設定操作教學，都一目瞭然！比起看網路上生硬的規格資訊更容易理解，也有助於做出最適切的選擇；此外，她還在櫃上發現品牌是由藝人宥勝代言，強調「好鎖、好生活」能為家人帶來十足安全感！讓身為粉絲的她靠櫃體驗電子鎖操作時，直呼「會相信有代言人背書的品牌、AiLock是換電子鎖優先選擇！」

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼AiLock智慧鎖不但把手指變鑰匙，還有獨家聲控開門功能。

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

不只服務到位，AiLock智慧鎖產品更給力！不但把手指變鑰匙，還具備「隔空」解鎖等7 in 1開關門功能。AiLock專櫃人員張紫寒指出，台灣製造的AiLock智慧鎖，使用高靈敏度的美國大廠Cypress晶片，指紋解鎖0.3秒快速開門，且經國際Intertek實驗室認證可開關門超過20萬次，耐用性也相當好；除了指紋開門、防窺密碼開門、防拷貝鑰匙開門、感應卡開門，還有獨家APP遠端遙控開門、Siri或google語音助理聲控開門，以及LINE主動式開關門通知，讓你隨時掌握家裡狀況。

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

▲LINE主動式開關門通知。

換個鎖，過好年！除了選擇有代言人的大品牌較具保障，設有專櫃服務、讓人實際體驗、售後服務也不怕找不到人，絕對更加分！農曆新年9天連假，不妨帶著家中大門照片，走一趟AiLock全台據點，把所有考量疑惑一次問到飽，為自己和家人買回一份安全感。即日起至2月14，購買任2台主鎖系列電子鎖，AiLock幫你去尾數，現省1,600元；購買任主鎖＋小鎖，組合優惠價3萬元，現省1,300元，門市價格都含到府安裝、三年保固，春節期間享優惠，還能卡位年後優先安裝！

▲▼把門搬進專櫃！AiLock「沉浸式體驗」 讓你對電子鎖不再霧煞煞。（圖／記者吳杰澄攝）

▲AiLock門市價格透明、一口價含到府安裝、三年保固。

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