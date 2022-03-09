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社會 社會焦點 保障人權

公車當他空氣拒載6次！口足畫家車陣穿梭　「肉身攔車」畫面曝

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中知名口足畫家許世皇控訴，他因四肢截肢行動不便，外出均須仰賴公車移動，不料平時搭乘的全航公車司機卻頻頻拒載，甚至經過站牌時還將他當成透明人，故意過站不停，令他感到相當難堪。

▲▼東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社。（圖／記者周宸亘攝）

▲許世皇與玻璃娃娃陳靜琪因相愛而走入婚姻，被喻為「世紀真愛」。（圖／資料照）

許世皇國中一年級時因一場意外失去四肢，花了很長的時間才重新走入社會，成為口足畫家，將畫作做成明信片，平時到市場擺攤維生。身為重度身障人士的許世皇不向命運低頭、積極充實自己，後與玻璃娃娃陳靜琪因相愛而走入婚姻，被喻為「世紀真愛」，生命故事感動無數人。

不料始終保持正向樂觀態度看待生命的許世皇，近日竟頻頻遭到公車拒載。許世皇透露，因行動不便的緣故，平時都得靠輪椅移動，更須仰賴公車才能前往市場擺攤餬口，但全航5號公車一名司機卻多次拒載，他明明已經按下輪椅上車燈，但司機卻視而不見，將他當成透明人，屢屢過站不停。

▲▼台中口足畫家許世皇遭公車拒載。（圖／許世皇提供）

▲▼台中口足畫家許世皇遭公車拒載。（圖／許世皇提供）

▲許世皇頻頻遭公車拒載，只好以肉身擋車，司機這才勉為其難讓他上車。（圖／許世皇提供）

許世皇說，因多次被司機拒載，本月5日當天又再度被司機當空氣，只好趁著公車等紅綠燈時，冒險在車陣中穿梭追趕公車，並以肉身擋在車前示意要搭車，司機這才勉為其難地讓他上車。

除了這次之外，1月12日當天許世皇也遭到公車拒載，當天下午他同樣按下輪椅上車燈，公車靠站後放車站乘客下車，隨即就要開走，許世皇見狀後急忙攔車，司機態度也十分消極，雙方僵持一陣後，最終才勉強讓他上車，但司機裝腳踏板時仍很隨便，導致他上車時輪椅險些翻車。

許世皇說，自己已經遭到同輛公車、同個司機拒載6次，身障人士本已行動不便，若遇到公車拒載，就只能再等下一班公車，但如此也會趕不上下一場擺攤，生計受到影響。太太也表示，先生因多次被拒載，不得已只能肉身擋車，但如此危險的舉動，若司機一時不察、發生車禍該怎麼辦？現在拍下影片，希望相關單位能夠重視、尊重身障人士的基本權益。

▼口足畫家許世皇。（圖／許世皇提供）

▲▼台中口足畫家許世皇遭公車拒載。（圖／許世皇提供）

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