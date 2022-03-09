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社會 社會焦點 保障人權

台中媽14°C雨天拋丟小孩！　3歲女童躺「濕滑引擎蓋」掙扎

▲▼台中大雅媽拋丟女童。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李女當天駕駛黑色小客車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中一名民眾目擊，一輛轎車行經大雅區民生路三段與德勝路口時，一位婦人突然下車，猛地將3歲的女童抱丟在後車引擎蓋上，放任女童在低溫的雨天中掙扎，直到片刻後才將女童抱回。目前警方已經介入調查，並通報家暴及兒少保護案。

大雅警方表示，本案發生在7日上午8時許，當時路過民眾的行車紀錄器畫面拍下，前方一輛黑色自小客車在停等紅燈時，駕駛座車門突然打開，一名婦人走下車，手上還抱著年僅3歲的小女童，猛地就將她拋丟在後方紅色轎車的引擎蓋上；由於當天鋒面過境，台中低溫僅14度，還飄著雨，這位婦人就任由女童在濕滑的引擎蓋上拼命掙扎，直到片刻後才被抱回車內。

警方獲報後立即查訪附近店家，並調閱路口監視器展開追查，經了解，該名婦人為李姓女子，當天因與張姓前夫發生糾紛口角，一時氣憤才會將女兒拋丟在張男座車的引擎蓋上，不久後隨即將孩子抱回車內。

後續警方派員前往李女住處了解女童狀況，現場察看女童活動正常、身體也無明顯外傷，隨後依職權通報李女及張男雙方家暴及兒少保護案，並以電話連絡社會局家防中心，經社工判斷無急迫情態毋須安置，目前該案已經記錄，未來將會持續訪查關心。

▼女童被拋丟在爸爸座車的引擎蓋上長達數秒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中大雅媽拋丟女童。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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