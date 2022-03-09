用生命釣魚的男人！釣客找河道下切　慘遭獒犬猛追400米

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

用生命釣魚的男人！一名邱姓男子日前前往烏溪釣魚，本打算重探往日的貓溪匯流口，未料卻因為河道的巨大變化，導致他一直無法順利下溪，然而在尋找下切點的途中，竟遭到一隻獒犬狂追猛吠，死命跑了400餘公尺才甩掉，讓他當場嚇出一身冷汗，直呼「跑不過就變傳說」。

▲邱姓男子日前前往釣魚途中遭到一隻兇狠的大獒犬窮追不捨。（圖／翻攝自波爸釣魚趣YT）



邱姓男子平時酷愛釣魚，日前打算進行久違的溪釣日，在尋找河道途中，邱男卻發現約200公尺的前方有一頭兇猛的獒犬正虎視眈眈的看著他。正當邱男見苗頭不對，準備後撤時，獒犬和另一頭體型較小的犬隻，竟瞬間朝邱男的方向衝過來，沿途狂追猛吠，讓他嚇得當場狂奔逃離現場，途中還不小心遺落水瓶，但獒犬仍在後頭窮追不捨，甚至一度加速試圖縮短距離，直到途中獒犬似被路旁草叢吸引停下腳步，才未繼續追擊，邱男也趁此機會急忙逃進轎車內。

▼邱姓男子日前前往釣魚途中遭到一隻兇狠的大獒犬窮追不捨。（圖／翻攝自波爸釣魚趣YT）



事後，邱男也向台中動保處投訴。《東森新媒體ETtoday》記者事後也前往查證，查出該頭獒犬為當地一對許姓父子所飼養，許男向記者表示，會養大獒犬的主要目的是為了防止宵小上門，該頭獒犬是兒子先前花錢買的；另一隻則是朋友送的，其他的都是流浪狗，因為之前已經被偷過太多次，向警方報案後也沒有下文，所以才會決定自立自強，養狗防小偷。

▲獒犬目前已被飼主關起。（圖／記者鄧木卿翻攝）



而警方也表示，確實曾在去年4月接獲報案，許姓飼主向他們表示放在該處的廢棄汽車電池與鐵片遭竊，儘管警方積極辦案，但由於該處地處偏遠，調閱周邊監視器畫面後，僅發現有機車在附近行駛之影像，但由於影像不甚清晰，無法明確證明就是小偷所為，因此仍在繼續追查中。

▲許姓飼主。（圖／記者鄧木卿翻攝）



根據最新進度指出，動保處目前也已派員到場抓走兩隻流浪狗，由於該地偏僻，有不少流浪犬隻聚集，加上有愛狗人士飼養，因此流浪狗數量眾多，目前飼主也已將獒犬關起來，避免再有追人情形發生。