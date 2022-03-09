巨乳女黑手「狂露半球」私照曝光！19歲開始修車　火辣身材引暴動

▲坦丁開了一間屬於自己的修車廠。（圖／IG／tantinmeneses09）

記者王佩翊／編譯

維修廠的師傅少有女性，不過菲律賓就有一位年僅26歲的女性修車師傅因為姣好的外貌備受關注，然而她可不是個花瓶，從小就對汽車感興趣的她，已經接觸汽修超過10年，優秀的實力也讓她開了一間屬於自己的維修廠。由於工作時常會弄得髒兮兮的，因此她在工作之餘也接案擔任模特兒，性感照曝光後，更讓網友直呼反差好大。

根據《太陽報》報導，26歲的坦丁（Tantin Meneses）是一名來自菲律賓的業餘模特兒，而她的正職工作卻也讓粉絲感到震驚。原來坦丁是一名汽車維修廠的老闆，她從小就對汽車感興趣，因此15歲時便告訴老師自己以後想要從事這個行業，但卻因為技工少有女性，老師們並未認真對待她的志願，甚至還當她是在開玩笑。

▲▼坦丁業餘時間會將自己打扮地得漂亮亮，接案外拍。（圖／IG／tantinmeneses09）



坦丁直言，「我不會讓自己受到性別歧視的影響！」因此她也努力地在19歲高中畢業後，修了一門汽車課程，更在數年內開了一間屬於自己的汽車維修廠。她表示，工作帶給她最大的快樂就是成就感。

出眾的外貌雖然替她帶來人氣，但卻對工作產生不少困擾。坦丁說，有些人會因為她的外表特地來找她修車，但卻在修車時假借顧客的名義不斷問她各種問題，或是約她出去。為了防止工作被打擾，因此她也學會無視這些人。

▲▼坦丁從小就對汽車和零件感興趣，因此高中畢業後便走上這條路。（圖／IG／tantinmeneses09）

她表示，「我不是為了男人才做的技工，也不是為了讓人留下深刻印象，我這麼做只是為了完成自己的夢想。所以我何必在乎他們的想法，最好的辦法就是無視他們。」她強調，自己不需要任何人的認可，她更喜歡獨自工作，因為男顧客的「色心」會妨礙她工作。

除了黑手身分外，坦丁還是一名業餘模特兒，由於工作經常會把自己弄得髒亂不堪，因此她也喜歡在休假的時候認真化妝，把自己打扮得漂漂亮亮。

談到女生做黑手的缺點，坦丁則直言，凡事有利有弊，雖然她因為身材嬌小，有時候拿不動重物，需要他人協助，但是因為她的手比較小，因此比男人更擅長精細的作業，例如鎖一些細小的螺絲。

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