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泰女星離奇溺斃！落水畫面疑曝光　網炸鍋：根本是故意的

@abe_mi_farella Kematian yang sangat mencurigakan. #tangmo #tangmonida original sound -

記者葉睿涵／綜合報導

泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月24日搭乘友人快艇出遊時，意外墜河溺斃身亡，享年37歲。儘管警方隨後聲稱，Tangmo的死可能是一場意外，不過最近網上卻流出影片，顯示Tangmo溺水時曾伸手向船上友人求救，卻遭友人推開，因此網友們紛紛懷疑案情並不單純，「看起來根本是故意的」。

綜合外媒報導，從Tangmo溺斃的現場畫面來看，她在掉下水後，曾一度伸手捉住綁在船尾的漂浮物，試圖要借力爬上船內。不過，站在船尾的男性友人見狀，卻一把扯下白色漂浮物，導致漂浮物也落入水中，完全無視正在水中苦苦掙扎的Tangmo。Tangmo努力地緊捉漂浮物，可惜最後還是氣力用盡，像個洩氣的氣球般沉入了水底。

▲▼疑似Tangmo的女子在落水後曾緊捉船上漂浮物自救。（組圖／翻攝自IG和TikTok）

▲疑似Tangmo的女子在落水後曾緊捉船上漂浮物自救。（組圖／翻攝自IG和TikTok）

儘管警方目前因監視器畫面模糊，仍在確認影片的真偽及涉事者身份，不過網友在見到現場畫面後，紛紛指責Tangmo同船友人「見死不救」，甚至懷疑案情並不單純，「看起來就是故意推她下水的」，完全不相信泰國警方早前認為此案是一起意外的說法。

警方表示，他們會在法醫的屍檢結果出爐後才公佈更多訊息，不過之前媒體發現，在這起案件中負責開船的富豪Tanuphat Lertthaweewit（Por）其實是無照駕船，加上同船5人供詞不一，令外界對這起案件高度關注。然而Tangmo的生母近日接受節目訪問時卻赫然表示，願意在索賠3000萬泰銖（約台幣2767萬元）後原諒開船富豪Por，引起各界譁然。

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