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台灣女通緝犯躲菲律賓遭8煞關狗籠　警救援擊斃3中國綁匪

記者黃翊婷／綜合報導

31歲台灣籍李姓女子2月15日在菲律賓帕賽市（Pasay City）遭8名惡煞綁架，他們將人關進狗籠虐打，還把施虐影片傳給李女的友人，勒索200萬披索（約新台幣108萬元）。菲律賓國家警署反綁架大隊在2月27日順利救出李女以及另一名受害人，過程中擊斃3名中國籍綁匪，目前正在全力追捕其他在逃共犯。

台灣女通緝犯在菲律賓被8煞綁架，慘遭關狗籠虐打。（圖／翻攝自Facebook／AKG Public Information Office）

▲菲律賓警方趕抵現場時，發現李女被關在狗籠裡。（圖／翻攝自Facebook／AKG Public Information Office，下同）

李女因涉犯詐欺案被通緝，她潛逃至菲律賓躲藏，沒想到卻在2月15日時，於帕賽市遭到8名國籍不詳的惡煞持槍綁架。綁匪透過通訊軟體Telegram聯繫李女的友人，還將上銬、關狗籠等施虐影片傳給對方，要求支付200萬披索的贖金才肯放人。

李女的友人趕忙在2月21日向我國駐菲代表處求助，透過代表處人員協助，最後在菲律賓國家警署反綁架大隊、帕賽市警方等多方協力下，成功救出遭綁架的李女，以及另外一名中國籍男子。

台灣女通緝犯在菲律賓被8煞綁架，慘遭關狗籠虐打。（圖／翻攝自Facebook／AKG Public Information Office）

▲菲律賓警方救出李女和另外一名中國籍男子。

菲律賓警方在救援行動中曾與綁匪開火，當場擊斃3名中國籍嫌犯，並在現場發現槍彈、假車牌、軍方制服、 刑警上衣等證物。據了解，這個犯罪集團專挑看起來很有錢的中國籍男性下手，李女當時因為戴著口罩被誤認，才會慘遭綁架凌虐。

目前，菲律賓警方仍在追查其餘在逃共犯，李女則已經受到保護，後續將被遣返回台。

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