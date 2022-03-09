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英美禁止進口俄石油！　全球油價大衝擊4個QA一次看懂　

▲▼國際油價上漲、俄羅斯石油。（圖／達志影像／美聯社）

▲英美與歐盟制裁俄羅斯導致石油價格大漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源後，英國隨後表示會在今年底前逐步停止進口，就連歐盟都準備討論減少對俄羅斯的能源依賴。消息一出後，也造成國際油價飆漲，一口氣衝上140美元，創下自金融風暴以來新高。

對俄羅斯石油和天然氣的制裁是什麼？

根據BBC整理，在烏克蘭呼籲西方大國對俄羅斯擴大制裁後，美國宣布全面禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭；英國將在今年底逐步淘汰俄羅斯石油，這段時間也足夠尋找替代供應來源。

歐盟則準備開會就減少對俄國能源依賴進行討論，預計將減少三分之二進口量。歐盟執委會（The European Commission）希望在2030年前停止從俄羅斯購買化石燃料，並在年底前將從俄羅斯進口的天然氣減少三分之二。

消息一出後，石油和天然氣價格已經大漲，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，拒絕俄國將導致全球市場的災難性後果，停止出口後，價格可能會再進一步上漲。

俄羅斯出口多少石油？

俄羅斯是全球第三大石油生產國，佔全世界石油供應量的10％左右，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，每年出口約500萬桶原油，其中一半以上出口到歐洲。

近幾年美國對石油的依賴程度降低，美國在2020年僅有3％至7％的石油進口來自俄羅斯，因此制裁後對美國影響極小。英國近年來也持續減少對俄羅斯石油的依賴程度。

▲▼北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國制裁俄羅斯中止天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，根據國際能源署（International Energy Agency）的數據，歐盟在2021年約有45％的天然氣是自俄羅斯進口，而2020年俄羅斯的石油進口總量佔歐盟原油購買總量的25％左右。

若俄羅斯停止向西歐運送天然氣會發生什麼事？

歐洲原本就昂貴的暖氣價格會繼續上漲，義大利和德國會首當其衝。目前俄羅斯只向英國提供5％的天然氣，美國則幾乎未進口，因此影響不大。

歐洲可能轉向卡達、阿爾及利亞或奈及利亞等現有天然氣出口國，但短時間內要擴大產量仍有障礙。從供應鏈短缺的連鎖效應來看，英國和美國的鐵礦石價格仍舊大幅上漲。

能找到俄羅斯天然氣的替代品嗎？

比利時能源政策分析師麥克威廉斯（Ben McWilliams）表示，要找到替代品非常不容易，尤其已經建有大量從俄羅斯輸送到歐洲的天然氣管道，若俄國停止對歐供應天然氣，短時間內歐洲會轉向從美國進口更多液化天然氣（LNG），或是轉向使用燃煤等其他替代能源。

布魯塞爾智庫資深研究員西蒙（Simone Tagliapietra）指出，「可再生能源的推廣需要時間，所以短期內不是一個解決方案。」因此對於明年冬天來說，能夠起到關鍵作用的是燃料轉換，例如重新開放燃煤電廠，目前義大利和德國正計畫在緊急情況下啟用。

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