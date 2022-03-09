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烏俄戰爭中斷台俄學術交流？中研院長回應曝光

▲▼中研院長廖俊智上午到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院長廖俊智指目前不會中斷與俄羅斯的學術交流。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，引發國際群起譴責俄羅斯，中研院也發布譴責俄羅斯聲明，在今天（9日）立法院上，朝野立委相當關心中研院與俄羅斯的學術交流是否因為烏俄戰爭而中斷或繼續，中研院院長廖俊智表示，與俄國簽訂1份MOU在6月到期後將不再繼續，但還在進行的6件計畫，因為沒有牽涉敏感科技，學術交流應該還會繼續。

俄羅斯入侵烏克蘭，國際齊聲譴責，中研院也在3月2日發布聲明譴責俄羅斯，而今天立法院教育文化委員會邀請廖俊智列席報告業務概況並進行備質詢，包括立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤、黃國書等多名朝野立委，也針對烏俄戰爭一事詢問中研院的態度，包括是否中止與俄羅斯的研究計畫。

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▲▼立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤、黃國書等人關心烏俄戰爭與後續。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼立委林奕華（上圖）、吳思瑤（下圖）等人關心烏俄戰爭與是否繼續與俄羅斯學術交流。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤、黃國書等人關心烏俄戰爭與後續。（圖／記者許敏溶攝）

廖俊智表示，目前中研院與俄羅斯有簽訂一份MOU（合作備忘錄），是地球科學方面的研究，預計6月執行完畢就不會繼續，至於研究計畫部分，近5年與俄合作研究有13件，7件已執行完畢，還有6件執行中，若是牽涉到敏感科技則要急迫處理，而在一般學術交流部分，目前並沒有實質人員互訪，比較像是學術上的討論交流。

廖俊智進一步表示，中研院內目前只有1名俄羅斯學者，主要是討論學術研究成果，沒有很密切交流，也希望更細緻看待台俄的學術交流計畫，檢視目前進行的6個計畫，因為沒有牽涉到敏感科技，學術交流應該還會繼續，而且不少俄羅斯學者是反戰，透過繼續進行雙方的研究計畫，爭取俄羅斯學者對民主的向心力。

立委黃國書則進一步詢問，因為俄羅斯將台灣列為不受歡迎國家，若俄羅斯片面中止和台灣合作計畫，中研院該怎麼辦？

廖俊智回應說，若不牽涉經費交流，台灣的經費不會送到俄羅斯，俄羅斯經費也不會送到台灣，即使俄羅斯片面宣布中止計畫，但交流計畫還是可以進行，只是少數計畫可能需要從俄羅斯送到台灣進行，或者從台灣送到俄羅斯進行，這部分可能要跟科技部研商怎麼因應。

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