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普丁把入侵烏克蘭視為「輸不起的戰爭」　美情報首長：衝突恐升級

▲▼普丁的表情顯得相當不悅。專家認為，一旦俄軍進攻烏國受挫，則普丁將會使用更殘忍、激烈的方式攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁1日露面，被指為霸氣全無、眼神呆滯，完全藏不住疲態，俄軍情勢與壓力「全寫在臉上」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）8日在眾院情報委員會聽證會上表示，俄國總統普丁把入侵烏克蘭視為「一場輸不起的戰爭」，因此不太可能被俄軍面臨的抵抗所挫折，甚至可能加倍努力阻止烏克蘭加入北約（NATO），在不考慮平民傷亡的情況下，升級衝突局勢。

海因斯指出，普丁上周下令俄軍核武部隊進入「特殊戰鬥戒備狀態」，此舉非常不尋常，但應被解讀為「他在發出有效信號，試圖阻止北約涉入烏克蘭衝突」，而非對美國的立即威脅。

中央情報局（CIA）主任伯恩斯（William Burns）也說，普丁「多年來一直在醞釀委屈和野心的複雜情緒……決心主宰並控制烏克蘭」，並在一連串假設基礎下發動入侵，包括烏克蘭非常弱小，德法等歐洲盟友不願冒風險，俄國不會受到經濟制裁，俄軍能以最小代價迅速果決取勝等等，「但事實證明，他在各方面都是錯的。」

▲▼俄軍車。（圖／路透）

▲俄羅斯對於死傷人數諱莫如深，國防部1日宣布498名士兵陣亡、1597人受傷。（圖／路透）

美國國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）指出，情報界「不太有把握地」估算，俄軍2月底發動入侵至今，已有2000至4000人陣亡。

美國國家情報總監辦公室8日發表年度威脅評估指出，俄羅斯「不想與美軍發生直接衝突」，而希望在「互不干涉內政，以及美國認可俄羅斯對前蘇聯大部分地區具有影響力，此二方面與美國達成妥協。」但是，這份評估是在今年1月、也就是俄羅斯出兵烏克蘭之前完成的。

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