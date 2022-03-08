影／被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒答不出來

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，使得國內防空避難所議題也被重視。行政院長蘇貞昌今（8日）在立法院備詢時，被問到防空警報若響起，3分鐘後飛彈即將來襲，國軍以外的人當下該怎麼辦？蘇貞昌點了頭，還看了一下身旁主計長朱澤民，逾10秒都未回應。質詢的國民黨立委林為洲還當場諷刺：「不知道喔？不知道怎麼辦？」

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／翻攝國會頻道）

林為洲表示，「院長，跟你請教，3分鐘飛彈來襲，如果這個防空警報響起，國軍當然有國軍的工作，要保家衛國，那一般民眾怎麼辦？」

此時，蘇貞昌並未有任何回應，直到林為洲再次提問「警報響起怎麼辦？」蘇貞昌點了點頭，若有所思，先是看前方的質詢投影銀幕，後來望著身旁的主計長朱澤民，超過10秒皆未有回應。林為洲當場諷刺：「不知道喔？不知道怎麼辦？」

眼看場面凍僵，國防部長邱國正趕緊上前解圍表示，平常萬安演習的用意，就是要讓民眾知道警報響起有就地疏散的地方。

林為洲指出，根據警政署資料顯示，全國有10萬5千個避難所，可容納8665萬人，但避難所能不能用？民眾知不知道要去哪裡避難，若真的恐襲警報響起，恐怕99％的民眾都不曉得。

對此，邱國正回應，國防部最近有在做這個工作，也需要地方政府幫忙蒐整資訊，一旦發生狀況就知道要到哪就地掩護。內政部長徐國勇則說，警政署的APP也都有資料，原則上地下室就是防空避難所，相關標示會再請警政署去看看。