秀公文批蓬佩奧來台「商業考量」　費鴻泰爆氣飆粗口：丟人不要臉

▲國民黨立委費鴻泰總質詢。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周訪台，媒體報導指駐美代表處電報披露此行是「商業考量」，遭行政院長蘇貞昌公開駁斥「這是很惡毒的謠言」。不過，國民黨立委費鴻泰8日在立法院總質詢時質疑，國發會的公文是假的嗎？爆氣狂罵外交部長吳釗燮和國發會主委龔明鑫「你真是丟人啊X的」、「不要臉」。

媒體日前報導，有知情人士提供駐美代表處去年8月2日發給外交部的電報，指稱蓬佩奧這次來訪並非是要保台，而是要爭取國發基金、退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock公司，重點在了解政府立場，後遭外交部、國發會雙雙否認。

不過，費鴻泰今天在總質詢時質疑，媒體報導揭露外交部轉發給國發會的公文，以及外交部提供與會政要談參內容，都提到美國新創投資公司Anarock，「這是不是假的？」吳釗燮強調，投資的是去年7月、蓬佩奧來台灣是上周，這是兩件事情，這次訪台純粹是表達支持。

費鴻泰質疑，若是蘇貞昌批評「這是很惡毒的謠言」時，知道有這兩份公文，那他才惡毒。蘇貞昌說，他不知道那麼細，但相關運作一定是為國家好，「我也不是什麼小白兔」；費說，「我希望你是大野狼啦！」

蘇貞昌回應，「我就是我」，並舉例1964年美國前副總統尼克森曾在卸任後訪台，當時他是百事可樂公司董事，如果當時媒體講他是商業目的；費鴻泰插話說，如果蘇貞昌當立法委員的時候，揭露此行是商業目的，「我不會反駁」，但倘若要把退撫基金、勞退基金給蓬佩奧，那吳釗燮、龔明鑫兩人就是「國賊」。

吳釗燮聞言反駁，「委員這樣講我們絕對沒有辦法接受」，蓬佩奧來台灣就是展現對台灣的支持；引發費鴻泰爆氣揮手嗆聲，「你們把台灣人的錢數好去交給人家，那兩份公文是什麼？是假的嗎！丟人啊我跟你講！你真是丟人啊X的」，之後又指著龔明鑫連罵「丟人」、「不要臉」。