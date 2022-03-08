政院本周審查性影像、性剝削等四法　明定業者應即時移除不法性影像

▲政院本周審查性影像、性剝削等四法，將明定業者應即時移除不法性影像。（示意圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

選在3月8日國際婦女節當天，行政院宣布將於本週行政院會跨部會完成包括「刑法」部分條文修正草案、「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案、「性侵害犯罪防治法」修正草案及「犯罪被害人保護法」修正草案等，共四項修法，共同建構性暴力犯罪防護網絡。

羅秉成表示，近經林萬億、羅秉成兩位政委督導協調，本案係由法務部、衞福部及內政部等跨部會密切合作，同步提出「四法共構保護網、防制網路性暴力」的修法，政院擬於本週院會通過「刑法」部分條文修正草案、「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案、「性侵害犯罪防治法」修正草案及「犯罪被害人保護法」修正草案等四項修法，期能有效防制性暴力犯罪。

羅秉成指出，因科技發達迅速，火上添油，致使近年網路/數位性別暴力日趨嚴重惡化，而網路有害內容例如未經同意散布私密性影像，以及深度偽造性影像之案件頻傳，對人民之隱私安全與人格尊嚴造成重大危害，社會大眾對此網路惡害無不深痛惡絕。

羅秉成表示，防制數位／網路性別暴力，政府責無旁貸，爰在今天婦女節提出「性暴力犯罪防制四法」的政策宣示，透過跨部會合作，區域聯防，齊力共構，以「包裹修法」方式，強化保護網絡，嚴懲不法之徒，保障被害人權益。

在加害人處罰面向，「中華民國刑法」增訂「妨害性隱私與不實性影像罪」專章嚴懲不法，並同步修正「兒童及少年性剝削防制條例」，加重罪責保護兒少，並於「性侵害犯罪防治法」規範加害人治療、輔導的處遇措施。

在被害人保護面向，「性侵害犯罪防治法」及「犯罪被害人保護法」均進行全案修正，明定網際網路業者即時移除不法性影像機制、新訂被害人刑事保護令，以及課以媒體責任保護被害人之個資與隱私。

羅秉成進一步強調，「中華民國刑法」增訂第二十八章之一「妨害性隱私及不實性影像罪」，係為抑制是類新興犯罪事件，妥適對應各類行為惡性，明確層級化處罰規範，分別就「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」等不法行為明定刑責；並同時修正「兒童及少年性剝削防制條例」，配合增訂處罰要件及提高刑度，特別強化兒童及少年之權益保障。

此外，為防杜被害人性影像繼續在社群媒體散布之風險，加劇被害人之心理創傷，爰於「性侵害犯罪防治法」明定網際網路業者應先行限制瀏覽或移除之義務，以及違反之罰則；並於「犯罪被害人保護法」增訂新章「犯罪被害人保護命令」，以「刑事訴訟法」之羈押替代處分作為基礎，於許可停止羈押時，得指定相關被害人保護措施命被告遵守，包括禁止騷擾、接觸或其他危害行為，倘加害人有違反保護令之行為，另會構成刑責。

羅秉成表示，此次經由跨部會緊鑼密鼓的合作協調，近日四部法律草案業已研議完成，擬包裹修正提付本院週院會審查，期冀早日完成修法程序，建構四法聯防機制，完善保護網絡。