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快訊／振興加碼券使用率不到5成　國發會擬延長期限至6月底

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國發會主委龔明鑫 主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委洪孟楷8日指出，各部門推出的振興加碼券使用率不彰，除了經濟部推出的好食券使用率為84%，其餘加碼券皆使用不到五成，其中地方創生券更只用了9%。對此，國發會主委龔明鑫回應，目前的執行時間是到4月30日，國發會有在研議延長使用期限至6月底。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。洪孟楷質詢時詢問，去年8月由各部會推出的振興加碼券，截至目前的使用狀況為何，蘇貞昌回應，「詳細數字還沒有跟我報告，這用不著一個院長每次看進度」。

洪孟楷指出，現在除了經濟部推出的好食券使用率為84％，其他加碼券都使用不到五成，國發會的地方創生券甚至只用了9%，代表有91％的人領了沒有去用，詢問中央政府發的加碼券什麼時候到期。

龔明鑫說明，目前來講是執行到4月30日，但是國發會有在研議，「可能是不是可以延到6月底」，上次因為疫情的關係，大家可能怕消費會往後延，目前還在討論當中。

洪孟楷再指，振興加碼券將於4月底到期，這些預算都是使用第四次4200億的紓困預算，只能執行到今年6月30日，「如果沒有用，這些預算就沒有用」，詢問現在有這麼多加碼券沒有使用，政府要怎麼處理。

蘇貞昌則說，政府發放振興券確實有刺激消費，讓零售業、餐飲業都大大成長，這就是「經濟成果，全民分享」，目的就是要刺激大家出來使用，相關部會將會就情況進行盤整，目前都還在進度中。

龔明鑫表示，這些業務本來就是由他和行政院秘書長李孟諺在幫忙，目前的地方創生券只是第一波，「過年第二波的效果就很好，發出的回饋金額已經2000萬」。

事實上，民進黨立委許智傑2日就曾表示，自去年10月起陸續啟用的七大加碼券，迄今已經超過4個月，使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達九成未使用，原先預期農曆年間使用率會快速提升，最後卻僅提升約10%左右，進步幅度緩慢。

許智傑指出，表現欠佳的前三名，分別是地方創生券（待使用率96%）、i原券（待使用率87%）以及動滋券（待使用率75%），他從加碼券政策招募適用店家時，就開始緊盯各部會進度，並要求部會擴大加碼券可使用店家數，就是為了避免讓民眾抽到加碼券後，卻覺得很難用。

許智傑說，如今這些加碼券的待使用率高達八、九成，背後所反映的就是民眾認為難用、不知道要去哪裡用，距離使用期限只剩下2個月左右的時間，各部會應思考如何提高民眾領券率，並且鼓勵民眾使用加碼券消費，避免政策成效不彰。

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