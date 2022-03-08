邱國正：教召選員如果有大小眼　「有證據我絕對辦到底」

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新式教召3月上路，引發民眾質疑教召公平性，網路上甚至流傳有「5類人中籤率超低」。對此，國防部長邱國正8日表示，假如有人大小眼，「教召員有證據的話，我絕對辦到底」，教召一定是經過電腦選員，每一年有多人要教召、分成哪幾批都會全部公告。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時提及，這個禮拜開始有「最硬教召」，大家都在質疑教召的公平性，因為有些人可能被召到、有些人就沒有。

洪孟楷指出，網路上甚至有人在流傳，包括住的太遠、身材體型特殊、名字字太特殊，大家不知道怎麼念、軍事專長是爽缺，已經被志願役佔滿的了人、前科犯等5種人不會被抽到，當台灣面臨到更嚴峻的戰事行為時，國人當然要教召，但是到底有沒有大小眼的區分。

邱國正回應，假如有人大小眼，「我們教召員有證據的話，我絕對辦到底」，教召一定是經過電腦選員，每年底都會公告隔年的教召人數，「要哪幾十多萬人、要分成哪一批都也公告」。

另外，全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將8日也強調，教召選員機制非常公平，是由後備指揮部一套稱為「後備動員管理系統」進行電腦選員，這套系統已行之多年，操作介面及系統的穩定度均相當成熟。

俞文鎮說明，在系統將軍種、階級、專長及戶籍地相符等條件輸入後，就會由電腦挑選出要召訓的人員，非人工選員，為保持後備部隊精壯，依據「後退先用」原則，也就是優先選用剛退伍的官兵。