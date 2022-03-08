　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

▲▼教召新制首批入伍。（圖／軍聞社）

▲教召新制首批入伍。（圖／軍聞社）

記者杜冠霖／台北報導

國防部近日啟動史上最硬14天的新制教召，曾任軍中參一（文書兵，辦理人事業務）的直播主「工業凱Ｃ」日前更揭露教召抽籤真相，包含人工選的、教召名單只是舊資料改檔名等等，對此，國防部8日強調，選員機制非常公平，且沒有人工選員的情事發生，後備指揮部有一套後備動員管理系統，行之多年，系統穩定，操作介面也成熟。

國防部表示，我國的後備軍人各個都是保鄉保土的有為青年，人人都是「電腦系統挑的」，每個都很順眼；第二，優先選用剛退伍的夥伴，理由是因為對武器專長的熟悉度較高，可以快速恢復過往身手，召訓的次數都是公平、合理的，「只要合乎後備軍人身分的，都是軍方選員的對象，沒有誰比較特別的問題。」

全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，選員機制非常公平，所有教召選員作業都是透過電腦系統檢選，沒有人工介入。且教召選員有幾個關鍵條件，首先要按軍種、階級、專長與戶籍地相符等條件，將這些參數輸入電腦後，再挑選出參加相關召訓的召員。並以「後退先用」原則，以剛退伍人員優先選用返營。選員機制非常公平。

對於教召選員，俞文鎮指出，為保持後備部隊精壯，採「後退先用」原則，以剛退伍人員優先選用，所以依電腦系統選員結果，再依上開條件選擇，選員系統非常公平。，過程中沒有人工介入選員情事發生。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
藍正龍「8字祝福大S再婚」！　17年前被單方面分手
LINE改名稱可低調退群？　3大破綻「白忙一場」
快訊／高雄岡山又停電！　台電緊急說明原因
愛車救了墜樓男被砸凹！　女車主還被開「60元停車單」傻眼
具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件
快刪！4款App藏病毒「盜光戶頭存款」　5萬人崩潰
第26期疫苗預約公布　明起分三時段預約
快訊／旅遊團增6人染疫！　有4例在台南
快訊／本土+8例！　分布3縣市
LIVE／旅遊團感染擴大　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

洪慈庸辭立法院顧問拼輔選　2024再戰立委「目前沒有規劃」

不捨柯文哲獨站40分鐘冷風吹　柯媽2度落淚：兒子度量很大

38國際婦女節　蘇貞昌：感謝女性支撐家庭社會半邊天

蘇貞昌引孫文情詩祝賀婦女節　蔡其昌遭誤認：我沒有那麼厲害

吳斯懷進國防委員會可接觸機密　羅致政承諾：盡力保護機敏資訊

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

台灣被列俄羅斯「不友善國家」　外交部：經貿影響有限

台南永康6天停電5次淪「最悲情城市」　蘇貞昌致歉：確實不該發生

男女同工不同酬　蔣萬安：努力創造平等環境

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

洪慈庸辭立法院顧問拼輔選　2024再戰立委「目前沒有規劃」

不捨柯文哲獨站40分鐘冷風吹　柯媽2度落淚：兒子度量很大

38國際婦女節　蘇貞昌：感謝女性支撐家庭社會半邊天

蘇貞昌引孫文情詩祝賀婦女節　蔡其昌遭誤認：我沒有那麼厲害

吳斯懷進國防委員會可接觸機密　羅致政承諾：盡力保護機敏資訊

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

台灣被列俄羅斯「不友善國家」　外交部：經貿影響有限

台南永康6天停電5次淪「最悲情城市」　蘇貞昌致歉：確實不該發生

男女同工不同酬　蔣萬安：努力創造平等環境

快訊／縱火害6命+堆物阻逃生　屋主、養羊男租客殺人等5罪聲押

藍正龍首發聲「8字祝福大S再婚」！　起底17年前被單方面分手

港務公司十周年推出精緻動畫短片「十年一日」　觀賞影片可抽大獎

停電頻傳帶動電力儲能產品建置需求　系統電2月營收創新高

林智勝轉隊後首戰兄弟　鄭凱文用三振打招呼

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

潘忠韋抗癌成功復出職棒球評：享受久違緊繃　錢定遠激動大喊

南韓大選／確診者事前投票爆5大爭議！打開驚見「已蓋過章」　票扔紙箱惹議

iPhone 13傳推墨綠新色！　蘋果春季發表會倒數

數位經濟競爭》賴祥蔚／確保公平議價　保障受網路平台壓制的媒體

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度破6成

最新民調：北市長選戰陳時中領先蔣萬安

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

陳水扁：電視台存廢不該由政府決定

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼

蘇貞昌：台灣本來就是國家「全世界都知道」

俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

張銘祐宣布退出新北議員選戰　「要我對抗陳永福不符合基本道義」

馬英九：蔡英文曾當面保證　「我的能源專家世界一流」

更多熱門

相關新聞

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

先前《華爾街日報》曾引述4名美國官員說法表示，俄羅斯有意從敘利亞徵集近20萬名擅長城市巷戰的敘利亞傭兵，遠赴烏克蘭突破首都基輔戰線。對此，美國國防部發言人證實該則報導的可信度，同時表示美國將派出500多名士兵協防北約，佈署至波蘭、羅馬尼亞、德國、希臘。

不捨男友教召入營痛哭？　馮世寬3字神回：放心啦

不捨男友教召入營痛哭？　馮世寬3字神回：放心啦

傳美國把F-16戰機先給波蘭？　邱國正：戰機採購按正常進度

傳美國把F-16戰機先給波蘭？　邱國正：戰機採購按正常進度

快訊／教召情侶痛哭淚別　邱國正：愛情親情真偉大

快訊／教召情侶痛哭淚別　邱國正：愛情親情真偉大

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

關鍵字：

教召國防部後勤指揮部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

大S閃婚20年前舊愛酷龍具俊曄　小S：祝福姊姊！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面