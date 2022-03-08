每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

▲教召新制首批入伍。（圖／軍聞社）



記者杜冠霖／台北報導

國防部近日啟動史上最硬14天的新制教召，曾任軍中參一（文書兵，辦理人事業務）的直播主「工業凱Ｃ」日前更揭露教召抽籤真相，包含人工選的、教召名單只是舊資料改檔名等等，對此，國防部8日強調，選員機制非常公平，且沒有人工選員的情事發生，後備指揮部有一套後備動員管理系統，行之多年，系統穩定，操作介面也成熟。

國防部表示，我國的後備軍人各個都是保鄉保土的有為青年，人人都是「電腦系統挑的」，每個都很順眼；第二，優先選用剛退伍的夥伴，理由是因為對武器專長的熟悉度較高，可以快速恢復過往身手，召訓的次數都是公平、合理的，「只要合乎後備軍人身分的，都是軍方選員的對象，沒有誰比較特別的問題。」

全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，選員機制非常公平，所有教召選員作業都是透過電腦系統檢選，沒有人工介入。且教召選員有幾個關鍵條件，首先要按軍種、階級、專長與戶籍地相符等條件，將這些參數輸入電腦後，再挑選出參加相關召訓的召員。並以「後退先用」原則，以剛退伍人員優先選用返營。選員機制非常公平。

對於教召選員，俞文鎮指出，為保持後備部隊精壯，採「後退先用」原則，以剛退伍人員優先選用，所以依電腦系統選員結果，再依上開條件選擇，選員系統非常公平。，過程中沒有人工介入選員情事發生。