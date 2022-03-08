萌兒哭討抱「別去教召」…隔天秒變臉笑噴！爸曝7字入伍心得

網搜小組／鄺郁庭報導

「史上最硬」的14天新制教召3月5日開跑，共有400名人員受訓。就有位人夫在臉書發文，說教召前一晚，兒子半夜還起來哭著討抱，捨不得他要離家14天，接著貼出一段影片，只見隔天一早超反差的兒子，讓老爸哭笑不得，「心已碎！」另外，他也曝光目前教召心得，笑讚「很累，但是很充實。」

「第一次教召，就直接送我14天的軍旅生活～」這位爸爸在臉書貼文，笑呼教召前一天，有很多人特地來烤肉，「不是為了歡送我去教召，而是來見證這14天，我會不會變瘦。」並說兒子知道他將會有很多天不在家，半夜還起來哭著向他討抱，沒想到隔天一早，整個世界就變了，「堅決的說不要陪我去教召～心已碎！」

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▲前一晚還哭著要爸爸別走，萌娃隔天瞬間變臉。（圖／原PO授權使用）

只見原PO老婆問兒子，「把拔今天要去當兵，你要跟爸爸去嗎？」結果小男童馬上露出靦腆笑容，一邊搖頭一邊拒絕，「不要～」聽到原PO老婆說，「等一下把拔在門口的時候，我們跟他掰掰～好嗎？」兒子想了一下，卻回「馬麻我要去上課～」看來是寧願去學校也不要陪爸爸去當兵。

另外，被問及目前教召的心得，陳姓男網友透露，教召蠻精實的，雖然覺得很累，但是也很充實，而且真的都是睡帳篷。他也笑說，這幾天都有跟家人通電話，其實兒子很想爸爸，他也很想兒子，「看到我弟，還喊說『爸爸回來了，啊！是叔叔不是爸爸』。」