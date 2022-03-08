　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

▲史上最硬教召正式上路。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／綜合報導

史上最硬教召上路，抽籤結果幾家歡樂幾家愁，有人滿腔熱血希望報效國家、有人剛退伍就被抽到覺得「嘔」，也有網友在社群上提問，自己在台積電的朋友教召被跳過，對此，國防部回應，台積電屬於現任國防工業專門技術機構，根據兵役法第41條可以緩召，若經台積電提出申請後，員工可以免召。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上，精實課程也引起正反兩極評價。

對於台積電員工可免召，國防部全動署動員管理處長俞文鎮解釋，由於台積電是國防部所核定的「國防工業」機構，不過必須是已經完成兵役，且具有後備軍人的身份，在公司必須待滿一年以上，並由公司提出申請才可以緩召。

根據《兵役法》第41條第二項的規定，現任「國防工業」之專門技術員工、任教於高級中等以下學校（含專科學校5年制前3年）1年以上之現職專任教師，以及患病經證明不堪負作戰任務者等，經審查核定得予緩召。

「國防工業」包含：國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業、國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業、承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業、維持國防所需之動力機構、維持國防所需之資源開發或提鍊機構、國防及民生所需之重要給水機構、全民防衛動員所需戰時重要生產事業。

此外，若符合《兵役法》第43條第二項規定之標準，可申請免召，包含：

一、患重大疾病、受傷無法行動以致未能3日內報到、法定傳染病未滿6個月或滿6個月未痊癒、經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫、需自主健康管理者。

二、召集期間結婚登記，或預定宴客日期於召集期間或解召後7日內。配偶預產期於召集期間前後14日內、於召集期間分娩、流產未滿14日或預產期過仍未分娩、本人於召集期間妊娠、分娩未滿半年或流產未滿三個月。

三、養育未成年子女或親屬，且有下列情形

(一)無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育。
(二)養育未滿二歲子女或二名以上未滿七歲子女。
(三)養育三名以上子女，且其中一名以上未滿七歲。
(四)子女未滿四歲須本人哺（集）乳。

四、於召集期間內，須照顧患重大傷病之直系血親、配偶或三親等內之旁系血親。

五、直系血親、配偶、直系姻親或三親等內之旁系血親死亡，自死亡日起至出殯日止，正值召集期間。

六、中等以上學校在校學生，須檢附應召員學籍證明書、在學證明書或學生證影印本(經學校蓋章證明無訛)等足資證明學生身分之資料，國外學校學生須出具足資證明學生學籍之書面文件。

七、立法委員、直轄市、縣（市）議會議員及鄉（鎮、市）民代表會代表。

八、出國（境）日期正值召集期間。但公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集。

九、航行國外之船員，正在航行中，公告召集日程前已航行國外，確定無法於召集日前返國、已確定出航國外且航程日期正值召集期間。

十、有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中，為召集期間因案羈押中或執行徒刑、拘役。

十一、遭遇天然災害、事故或不可抗力因素，致無法於接受召集日起三日內報到，或因而造成重大財產損失，正值重建期間。

十二、召員兄弟姊妹僅一人，同時接受召集，經擇一免除本次召集。或召員之兄弟姊妹中，已有半數以上應徵召在營或為各軍事學校在學之學生。

召員與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集、或配偶在營服役中。

十三、國家或私人機構舉辦之各種訓練或講習正值召集期間，未參加該訓練或講習，將影響其工作權益。

十四、參加專科以上學校招生考試、公務人員考試或專門職業及技術人員考試或教師甄試，其考試前十日至考試日期正值召集期間。

十五、擔任後備軍人輔導組織輔導幹部，須於召集期間執行召集事務。

十六、具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告之歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員。

十七、擔任高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）聘（任）期在三個月以上之代理教師。

十八、經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大S新婆婆「每天做早餐給具俊曄吃」催婚兼催生：沒有小孩怎麼辦
手機號碼「超過10年沒換」　律師看出7優勢：守信用又沒仇家
台灣人愛說「QQ」是什麼？　老外答錯痛失百萬獎金
謝忻私密照災情擴大！　2820張全套外流
大S再婚成「韓國媳婦」　過來人揭1點難適應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱國正：教召選員如果有大小眼　「有證據我絕對辦到底」

「松湖變電所卡關」害東區門戶限電？　北市批：台電打烏賊戰愚弄人民

快訊／台灣雪白蘭花變身「烏克蘭」　蔡英文把這盆放在總統府

鏡電視員工爆料：董事長陳建平2關鍵「被突襲」下台

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

台中惡火！房東「愛堆雜物」延誤救災　徐國勇：要求增加檢查次數

政院本周審查性影像、性剝削等四法　明定業者應即時移除不法性影像

蘇震清電話民調力挺莊瑞雄　「我反對指定接班」

柯文哲：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」　20年電話沒換才是真理

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

邱國正：教召選員如果有大小眼　「有證據我絕對辦到底」

「松湖變電所卡關」害東區門戶限電？　北市批：台電打烏賊戰愚弄人民

快訊／台灣雪白蘭花變身「烏克蘭」　蔡英文把這盆放在總統府

鏡電視員工爆料：董事長陳建平2關鍵「被突襲」下台

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

台中惡火！房東「愛堆雜物」延誤救災　徐國勇：要求增加檢查次數

政院本周審查性影像、性剝削等四法　明定業者應即時移除不法性影像

蘇震清電話民調力挺莊瑞雄　「我反對指定接班」

柯文哲：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」　20年電話沒換才是真理

陳時中民調首次反轉蔣萬安　沈富雄：國民黨中央應送去山洞冬眠

完美房子出租！她嘆「只有1缺點」苦惱發問　網一看嚇搖頭：別租

山區公路驚見「藍色懸棺」！他開車目睹嚇傻：晚上更恐怖

吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

惡性通膨、品牌紛撤　西方制裁讓俄羅斯民眾很有感

讓火神不流淚　南消四大隊持續加強大樓消防安檢落實違規查報

拐街友逼賣淫！狗鍊栓脖囚禁暴打　桃園恐怖夫妻下場曝

《高木同學》手遊將上市　挑戰樂曲解鎖原創故事...網：螢幕好閃

大S新婆婆「每天做早餐給具俊曄吃」催婚兼催生：沒有小孩怎麼辦

歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂

台中惡火失蹤雪球找到了！牠聽見爸爸呼喊「從棉被探頭」感動重逢

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

政治熱門新聞

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度破6成

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

最新民調：北市長選戰陳時中領先蔣萬安

陳水扁：電視台存廢不該由政府決定

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

蘇貞昌：台灣本來就是國家「全世界都知道」

俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

柯：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

張銘祐宣布退出新北議員選戰　「要我對抗陳永福不符合基本道義」

更多熱門

相關新聞

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

國防部近日啟動史上最硬14天的新制教召，曾任軍中參一（文書兵，辦理人事業務）的直播主「工業凱Ｃ」日前更揭露教召抽籤真相，包含人工選的、教召名單只是舊資料改檔名等等，對此，國防部8日強調，選員機制非常公平，且沒有人工選員的情事發生，後備指揮部有一套後備動員管理系統，行之多年，系統穩定，操作介面也成熟。

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

不捨男友教召入營痛哭？　馮世寬3字神回：放心啦

不捨男友教召入營痛哭？　馮世寬3字神回：放心啦

傳美國把F-16戰機先給波蘭？　邱國正：戰機採購按正常進度

傳美國把F-16戰機先給波蘭？　邱國正：戰機採購按正常進度

快訊／教召情侶痛哭淚別　邱國正：愛情親情真偉大

快訊／教召情侶痛哭淚別　邱國正：愛情親情真偉大

關鍵字：

教召國防部後勤指揮部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

大S閃婚20年前舊愛酷龍具俊曄　小S：祝福姊姊！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面