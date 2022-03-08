台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

▲史上最硬教召正式上路。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／綜合報導

史上最硬教召上路，抽籤結果幾家歡樂幾家愁，有人滿腔熱血希望報效國家、有人剛退伍就被抽到覺得「嘔」，也有網友在社群上提問，自己在台積電的朋友教召被跳過，對此，國防部回應，台積電屬於現任國防工業專門技術機構，根據兵役法第41條可以緩召，若經台積電提出申請後，員工可以免召。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上，精實課程也引起正反兩極評價。

對於台積電員工可免召，國防部全動署動員管理處長俞文鎮解釋，由於台積電是國防部所核定的「國防工業」機構，不過必須是已經完成兵役，且具有後備軍人的身份，在公司必須待滿一年以上，並由公司提出申請才可以緩召。

根據《兵役法》第41條第二項的規定，現任「國防工業」之專門技術員工、任教於高級中等以下學校（含專科學校5年制前3年）1年以上之現職專任教師，以及患病經證明不堪負作戰任務者等，經審查核定得予緩召。

「國防工業」包含：國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業、國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業、承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業、維持國防所需之動力機構、維持國防所需之資源開發或提鍊機構、國防及民生所需之重要給水機構、全民防衛動員所需戰時重要生產事業。

此外，若符合《兵役法》第43條第二項規定之標準，可申請免召，包含：

一、患重大疾病、受傷無法行動以致未能3日內報到、法定傳染病未滿6個月或滿6個月未痊癒、經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫、需自主健康管理者。

二、召集期間結婚登記，或預定宴客日期於召集期間或解召後7日內。配偶預產期於召集期間前後14日內、於召集期間分娩、流產未滿14日或預產期過仍未分娩、本人於召集期間妊娠、分娩未滿半年或流產未滿三個月。

三、養育未成年子女或親屬，且有下列情形

(一)無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育。

(二)養育未滿二歲子女或二名以上未滿七歲子女。

(三)養育三名以上子女，且其中一名以上未滿七歲。

(四)子女未滿四歲須本人哺（集）乳。

四、於召集期間內，須照顧患重大傷病之直系血親、配偶或三親等內之旁系血親。

五、直系血親、配偶、直系姻親或三親等內之旁系血親死亡，自死亡日起至出殯日止，正值召集期間。

六、中等以上學校在校學生，須檢附應召員學籍證明書、在學證明書或學生證影印本(經學校蓋章證明無訛)等足資證明學生身分之資料，國外學校學生須出具足資證明學生學籍之書面文件。

七、立法委員、直轄市、縣（市）議會議員及鄉（鎮、市）民代表會代表。

八、出國（境）日期正值召集期間。但公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集。

九、航行國外之船員，正在航行中，公告召集日程前已航行國外，確定無法於召集日前返國、已確定出航國外且航程日期正值召集期間。

十、有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中，為召集期間因案羈押中或執行徒刑、拘役。

十一、遭遇天然災害、事故或不可抗力因素，致無法於接受召集日起三日內報到，或因而造成重大財產損失，正值重建期間。

十二、召員兄弟姊妹僅一人，同時接受召集，經擇一免除本次召集。或召員之兄弟姊妹中，已有半數以上應徵召在營或為各軍事學校在學之學生。

召員與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集、或配偶在營服役中。

十三、國家或私人機構舉辦之各種訓練或講習正值召集期間，未參加該訓練或講習，將影響其工作權益。

十四、參加專科以上學校招生考試、公務人員考試或專門職業及技術人員考試或教師甄試，其考試前十日至考試日期正值召集期間。

十五、擔任後備軍人輔導組織輔導幹部，須於召集期間執行召集事務。

十六、具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告之歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員。

十七、擔任高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）聘（任）期在三個月以上之代理教師。

十八、經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。