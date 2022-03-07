少將因2880元餐費核銷遭重判　管碧玲為韓豫平喊冤：應給非常上訴機會

▲管碧玲呼籲檢察總長對韓豫平案提起最高上訴。（圖／翻攝管碧玲臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

陸軍花防部前少將參謀長韓豫平因加菜金2880元被判貪汙罪，判刑4年半、褫奪公權4年，從2015年案發開始至今薪水全部追回，也無終身俸。立委管碧玲批評，這樣的判決不符比例原則，前立委林益世貪6300萬，迴避收賄罪，改判4年10個月；但韓豫平的2880元，沒有貪一毛錢，只是預算科目不對卻判4年6個月，「司法怎麼了？」

韓豫平因涉使用加菜金宴請長官同仁及軍眷，僅2880元就遭判4年6個月重刑，對此，管碧玲表示，「微罪不應重罰」。韓豫平依貪污治罪條例被重判導致月退俸腰斬，實有不公，「希望韓豫平能獲得非常上訴的機會，並要求退輔會於過程中給予最大的協助。」

管碧玲指出，漢光演習後長官設宴部屬，適逢軍眷前來探視並一同出席餐會，是人之常情、長官允許共同出席，是公序良俗的一部分。軍人須配合演習等任務，犧牲與眷屬相處的時間，軍眷應該被視為國軍大家庭的一份子，但本案卻因公序良俗行為被判罪，並不合理。

管碧玲強調，預算法第62條雖規定各機關經費科目間不得流用，但主計跟審計單位均表示，各機關偶有流用不當情形，過去均以行政瑕疵進行糾正，沒有移送法辦，且預算法該條文也沒有罰則。

管碧玲認為，本案該款項若改用其他科目支用即合規定，代表該款項屬國家能夠支出的範圍，「所以本案屬科目使用不當的行政瑕疵，並非支用國家不應該支用的經費，無貪污問題。」

管碧玲提到，最高檢察署今年2月召開專案會議，針對公務員詐領加班費、差旅費等案件，從過去以貪污治罪條例起訴，統一追溯標準改為刑度較輕的普通詐欺罪，檢察官應提起上訴請求改判普通詐欺罪，「呼籲檢察總長，本案亦應比照此精神辦理，呼籲檢查總長提起非常上訴，給予韓將軍救濟機會。」

管碧玲指出，當年林益世貪污6300萬，法院歸避收賄罪，輕判4年10個月，韓豫平卻僅因2880元重判4年6個月，退休金腰斬，是微罪重罰。另外，韓豫平被判的「利用職務詐取財物罪」是本刑7年以上重罪，但條文並未考量案件輕重程度有相對的刑度，有不符比例原則問題。

管碧玲以大法官釋字777號解釋為例，她解釋，肇事逃逸罪將肇逃行為不分輕重一律訂在1年以上、7年以下，刑度不符比例原則被判違憲，韓豫平本次被判處的罪刑同樣有不符比例原則的問題，亦可透過憲法訴訟爭取權益，「退輔會應給予韓將軍後續上訴過程的最大協助！」

▼管碧玲呼籲檢察總長對韓豫平案提起最高上訴。（圖／翻攝管碧玲臉書）

