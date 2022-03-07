沒打疫苗染疫死亡「比有接種高31倍」！指揮中心揭香港驚人數據催打

▲新光醫院副院長洪子仁呼籲民眾儘速完整接種疫苗。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

指揮中心今（7日）宣布，3月10日起至4月10日，65歲以上只要接種1、2劑或追加劑，各地政府就會送最高500元衛教品，目的盼降低染疫風險並提升保護力。新光醫院副院長洪子仁舉香港為例，有打跟沒打死亡率差了31倍，避免長者有重症跟住院，呼籲趕快接種，因為一定會有效果。

洪子仁說，大家知道香港情況非常不好，確診人數似乎沒看到高點，今年1/1~3/5確診人數42.7萬，死亡1561人，死亡率0.36%也是平均值。再看香港致死率，有打疫苗跟沒打疫苗差別，觀測到香港第5波疫情中分析，1153例死亡個案，接種2劑疫苗而死亡的是92人（占8%），若沒接種或只接種不完整1061人（占92%），有打疫苗而死亡的死亡率0.04%，沒打疫苗或未接種完整死亡率1.25%，所以沒打疫苗的跟有打疫苗的死亡率，兩者間差了31倍（0.04%跟1.25%）。

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洪子仁表示，香港第5波感染裡超過9成以上死亡的都是未接種2劑疫苗，所以從香港情況已告訴大家，只要看看國外，omicron雖已輕症為主，但不要忘了，從英國或香港都看到，輕症表現以年齡小為主，重點隨年齡增加，沒打疫苗跟有打疫苗，致死率差異會慢慢劃分出來，且差距會愈大。

洪子仁指出，香港80歲以上死亡率特高，1156香港死亡個案中，80歲以上占70%，再對照香港各年齡層皆種狀況，80歲以上在香港打完1劑疫苗是51.15%，2劑只有30.93%，比例真的非常低，相對於台灣75歲以上長者目前有70%覆蓋率，比香港多出1倍多，若能在基礎上再提高，避免長者住院跟重症，一定會有效果。

▲香港各年齡層接種疫苗與染疫致死率情況。（圖／指揮中心提供）



洪子仁進一步說明，台灣接種疫苗概況很有意思，年輕族群18~29、30~49歲打疫苗比例非常高，甚至有到96%，第1劑30~49達96.5%近100％， 年輕人打2劑有91、89％，但往下看50~64、65~74歲 及75歲以上，50歲以上在台灣人口920萬，這裡面1劑都沒打的有142萬人（截至2月21資料），今資料有降到134.7萬，經過3週可增加8~10萬50歲以上中高齡長者施打疫苗，只是速度有點慢，因omicron無孔不入，怎麼提高長者覆蓋率真的非常重要。

洪子仁提到，台灣50歲以上沒完成2劑疫苗接種182萬人，有20%左右，指揮中心觀測到此情況，所以接下來不斷強化中高齡長者疫苗覆蓋率，可說是超前部屬措施，醫界會全力支持。