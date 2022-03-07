莊瑞雄大陣仗搶先登記參選　8名英系立委、蘇嘉全都來了

▲民進黨立委莊瑞雄登記參選屏東縣長。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨2022年屏東縣長競爭激烈，民進黨立委莊瑞雄7日在前立法院長蘇嘉全、8名民進黨「英系」立委的陪同下，搶先前往中央黨部登記參選。莊瑞雄表示，感謝蘇嘉全還陪同他到中央黨部登記參選，力挺自己參選屏東縣長，「外界可能覺得很震撼，但是屏東人一定會覺得更振奮」。

民進黨中常會上月通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。

莊瑞雄7日下午在前立法院長蘇嘉全、民進黨立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪、江永昌等人的陪同下，一同前往民進黨中央黨部登記參選屏東縣長。

莊瑞雄表示，今天非常感謝蘇嘉全還有立法院這麼多好夥伴，陪同自己一起到中央黨部登記參選，力挺他參選屏東縣長，「外界可能覺得很震撼，但是屏東人一定會覺得更振奮」。

莊瑞雄指出，過去的屏東其實非常艱困，政策長期中北輕南，經過歷任縣長不斷打拚，屏東才一步一步走過來，現在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對屏東大力支持，高鐵、捷運、科技園區都要到屏東，重大建設已經要慢慢展開，這就是屏東未來脫胎換骨、發展的契機。

莊瑞雄說明，這次的縣市首長選舉在民進黨內，屏東縣是最激烈的地方，也可能是唯一辦理初選的地方，他也要藉機懇請全國各地的屏東鄉親，「陪我一起打這一場屏東縣長的初選，大家來關心」。

莊瑞雄強調，未來他將以高雄當作指標，一樣一樣提出政策，「我們要一步一步超越高雄，讓屏東可以跟過去完全不一樣」，屏東要來超越現在、超越屏東、超越高雄，自己一定會做最後的衝刺，來打贏這場縣長的初選，帶領屏東一起超越高雄。

莊瑞雄也說，好朋友總是會互相關心，尤其是參選縣長，本來就是一件大事情，屏東未來的建設如果可以再更好，這些好朋友到屏東去，他們也會非常有面子，「所以拜託一下，大家很自動地就撥空過來了」。