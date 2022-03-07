獨／前移民署豬哥隊長遭控騙婚搶賓士車　富商女友挨告還原真相

▲遭免職警官時保寧與富商女友熱戀時贈一輛M-Benz GLB，日前感情生變，卻怒告女友請民間拖吊業者將車拖走，更將車上150萬現金等竊走。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

移民署前台中市專勤隊隊長時保寧，利用遣返非外勞機會，連續猥褻女收容人，被依猥褻等罪重判5年徒刑確定，因而遭免職。日前有S姓女富商向《東森新媒體ETtoday》指控，時保寧涉嫌騙婚並侵占其財產，時也反告S女請民間拖吊業者，將賓士車拖走，更竊走車上150萬現金、價值3萬5000元腰果等，涉嫌妨害自由等。士林地檢署偵結，認罪嫌不足，將S女不起訴處分。

經營高級石材、大理石進出口生意S女向《東森新媒體ETtoday》強調，2019年透過商界朋友認識時保寧，2021年8月雙方論及婚嫁，去年10月底她返台，打算給未婚夫時保寧11月生日一個驚喜，返台後依規定入住防疫旅館，卻發現打電話、撥視訊通話給時交談都在短短1、2分鐘內結束，時更不斷強調自己最近很忙很累，有甚麼事情「改天再說」，S女驚覺2人感情生變。

S女待隔離期滿後，便委託律師擬定分手契約要跟未婚夫解除婚約並和平分手，但時保寧欲索討2人熱戀其所餽贈的賓士休旅車，並扣押S女放在同居處的大批兩岸名家國、油畫、英國日本骨瓷、陳年茅台酒及愛馬仕等名牌包，雙方鬧上警局互控竊盜、侵占、恐嚇等罪。

時保寧提告指出，S女在今年1月25日晚上，請民間拖吊業者以拖吊方式將「名下」賓士車拖離淡水區住處地下室，以此方式竊取他放在車上的150萬現金、價值3萬5000元腰果、金融卡，存摺、信用卡等，涉有竊盜罪、強制罪。

▲曾任移民署專隊長遭免職的時保寧遭女富商指控騙婚侵占財產。（圖／投訴人提供）

挨告的S女出庭稱，她才是賓士車車主，出國期間，都是時保寧在使用，2副車鑰匙也是時持有，她並沒有鑰匙、更沒竊取車內財物，車子也是上鎖的；因她多次請時保寧處理罰單，但時都置之不理，她擔心車子有被當犯罪工具疑慮，才將車拖走。

檢察官認時保寧、S女在案發後仍簽立協議書，針對車輛過戶、過戶前衍生費用與罰單及銀行申貸保人變更等協議，可認本件屬男女朋友間之財務糾紛，難認被告S女友主觀上有何不法，且S女為車輛名義上所有權人，請拖吊業者進行拖吊時，時保寧也不在現場，難認有強暴、脅迫方式妨害告訴人，與強制罪構成要件不符，依罪嫌不足予以不起訴，應另循民事途徑解決。

