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社會 社會焦點 保障人權

識貨藝品店老闆夜闖倉庫...偷百件骨董　被害人：青銅劍全不見了

記者邱中岳／新北報導

新北市2名男子在4日凌晨潛入汐止區瑞松街一處透天民宅，發現裡面無人居住後闖入行竊，事後偷走陶瓷器、青銅器、古董刀、玉璽等骨董近百件，被害人發現損失4百多萬元，立刻報警處理，警方掌握嫌犯車輛後，並在當天下午前往蘆洲逮人。

警方調查，43歲的康姓男子平時在早餐店打工，另名57歲的陳姓男子則是藝品店的負責人，2人竟在4日凌晨4時許，分開2台車前往汐止區瑞松街一處透天民宅，趁裡面無人之際潛入行竊，最後竟意外偷走60歲葉姓男子上百件的骨董珍藏。

▲▼2竊賊潛入無人透天宅，偷走葉姓男子上百件骨董。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2竊賊潛入無人透天宅，偷走葉姓男子上百件骨董。（圖／記者邱中岳翻攝）

葉姓男子在上午前往藏放骨董的倉庫查看，但卻發現裡面上百件的珍藏骨董全部不翼而飛，立即報警處理，警方獲悉後調閱監視器，掌握涉案人開的2台車子，最後循線在下午2時許，在新北市蘆洲區將康姓男子逮捕。

▲▼2竊賊潛入無人透天宅，偷走葉姓男子上百件骨董。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2竊賊偷走葉姓男子上百件骨董，葉男發現後報警，初步估計損失達4百萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

康男到案後表示，當時發現民宅內無人，所以想說入內行竊，但沒想到意外偷走上百件骨董珍藏，事後也將部分物品變賣，其餘的都藏放在陳姓男子位於北市重慶北路2段上的藝品店，訊後將2人依照竊盜罪嫌送辦。

▲▼2竊賊潛入無人透天宅，偷走葉姓男子上百件骨董。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2竊賊潛入透天厝，偷走葉姓男子上百件骨董，其中包括青銅劍、瓷器等珍藏。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現，上百件的骨董包括青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等物，葉姓男子則表示，該透天民宅只是拿來藏放骨董珍藏，平時並沒有人居住，上百件骨董估計要價4百多萬元，目前警方仍在清點數量以及價值。

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