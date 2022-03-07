苗栗女高生單車未上鎖路邊遭竊　阿北牽走的：以為被丟棄

▲8旬翁見路邊單車未上鎖，竟順手牽羊直接將車牽走，女學生報警抓人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名女高中生，2月下旬早晨上學時，將自行車停放於路邊又疏未上鎖，放學後發現自行車不翼而飛，向警方報案；警方調閱監視器發現被1名80幾歲楊姓老翁牽走，原來楊翁以為是遭丟棄的無主物才順手牽走，隨後警方循線找到楊翁，也順利將自行車物歸原主。

據警方調查，詹姓女學生上學時，先將自行車騎至學校附近的路邊停放，放學後準備返回停車地點時，竟發現自行車不翼而飛，急得於附近巷弄搜尋許久仍遍尋不著，只好到南苗派出所報案請求警方協助。

員警旋即調閱路口監視器發現，楊翁騎著電動車從旁經過，看見路邊停著一部未上鎖的自行車，就將高中生的自行車順手牽走，警方順著楊翁騎車動線，一路調閱監視器將近2公里，在最後出現地點周邊再挨家挨戶查訪，歷經數日終於找到楊翁，並順利將自行車物歸原主，楊翁也被依竊盜罪嫌函送法辦。

苗栗警察分局呼籲民眾，機車忘拔鑰匙、自行車未上鎖，是目前遭竊最大原因，也都容易給宵小可趁之機，另外應盡可能將車輛停放在燈光明亮或有監視器處所，以降低遭竊風險，車輛停放後要檢查車鑰匙有無隨身帶走且應加裝大鎖，多一道關卡，就能降低成為歹徒下手目標。

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