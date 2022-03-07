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司馬中原晚年爆父女戀　兒憂爭產找人斬桃花...反告幫手恐嚇竊盜

▲▼韓國瑜新北輔選行程，司馬中原訪問。（圖／記者張榮恩攝）

▲司馬中原晚年喪偶後爆出父女戀，卻意外扯出兒子爭產。（圖／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

知名作家司馬中原喪偶多年，爆出父女戀，被媒體拍照身邊常有一位陳姓秘書常伴。他的兒子吳融賁傳出疑似擔心上億家產被奪，委託宋姓與林姓男子處理桃色糾紛，事後卻反控告2人恐嚇他支付處理費，更偷走父親家中藏放的古代文物、文獻等。台北地檢署偵辦後，以吳融賁無法證明遭恐嚇等理由，處分不起訴；而吳也未提再議，全案確定。

司馬中原本名吳延玫，現年88歲，除了是出版多部文學小說的作家，因過去常在電視、廣播說鬼故事，而有鬼王稱號，每次故事一開頭就說：「中國人也怕鬼，西洋人也怕鬼」，不時穿插著「恐怖哦，恐怖到了極點哦！」更是經典台詞。

他晚年喪偶後，被媒體拍到有一名陳姓秘書常伴，兒子吳融賁疑似擔心老父晚年遭遇桃花劫，上億元的家產恐遭人奪走，聘雇宋姓與林姓男子幫忙處理，但事後卻指控2人涉嫌擅闖父親位於台北市吳興街的老家，偷走價值約60萬元的古代文物、文獻盜賣；而宋、林2人也在遭吳控訴，2人在2019年間，恐嚇他支付150萬元的處理費，否則就要對他父親司馬中原不利。

台北地檢署偵辦後，傳喚宋、林2人到案，2人坦承確實有向吳討過債，但那是因為吳融賁懷疑父親司馬中原喪偶後，與陳姓女秘書過從甚密，讓吳懷疑陳女是弟弟吳融昊找來接近父親，藉此謀取遺產，並希望宋、林2人能夠協助他將陳女趕走。

宋喊冤表示，為了幫忙處理司馬中原「紅粉知己」一事，自己還被吳融昊控告恐嚇，當時他沒有把吳融賁扯出來，吳融賁因此說要給500萬元讓他去做生意，後來金額陸續將降到最後剩下200萬元，但吳融賁也只給了100多萬元。

林男也表示，當時是受吳融賁委託，去處理司馬中原的桃色糾紛，他事後只是跟吳融賁說，先前答應要付的的「是血汗錢，一定要還」，沒有為了討錢就恐嚇要對司馬中原不利。

至於宋、林進入司馬中原舊宅部分，當時是司馬中原子女準備清空賣房，請了便宜清運公司全權處理家中堆積物品，宋、林因為是鄰居，所以登門向清運公司表示願意付錢，拿了些玻璃瓶、唱片、紙張上網去賣，清運公司人員也作證證明宋、林有付錢。

▲宋林兩名男子因債務糾紛阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物遭提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲宋林兩名男子因債務糾紛阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物，並拿走古物而遭吳融賁提告。（圖／記者張君豪翻攝）

檢察官根據證人說詞與雙方的簡訊記錄認為，吳融賁的確曾委託宋、林處理父親的桃色糾紛，無證據可證明宋、林事後追討相關費用時，曾出言恐嚇，且吳融賁自稱2019年遭恐嚇，卻直到2020年才提告，與常情不合。另一方面，吳融賁已委託清運公司全權處理司馬中原舊宅雜物，宋、林花錢去買了再上網變價，也不構成竊盜罪，因此處分全案不起訴。而吳男事後也未提再議，因此全案確定。

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