24小時擊落俄軍9架飛機！烏克蘭英勇反擊　俄軍爆血求饒畫面曝光

▲烏軍擊落俄軍多架軍機,俄軍被俘畫面曝光。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏俄戰爭已長達12天,面對俄軍連續多日的攻擊,烏克蘭軍也還以顏色,傳出24小時內成功擊落9架俄羅斯軍機。網路上流傳被俘虜的俄羅斯士兵畫面,只見憤怒的烏克蘭人質問他為什麼要侵略他們國家,俄兵則辯稱自己只是在執行命令。

Ukrainian Forces have been captured 6 Russian pilots today. Several Aircrafts shot down. #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/L3WFFrSTl2

網路上流傳多支俄羅斯士兵被俘虜影片,只見他們渾身是血,有些人臉上包著繃帶,模樣看起來十分狼狽,當烏克蘭人質問他們為什麼要轟炸平民時,一名俄軍雖然否認他沒有轟炸,然而卻在他的軍機中找到轟炸地圖。

另外一支影片則可看到,一名身穿橘色制服的俄羅斯飛行員,被捕時雙手放置在腦後整個人跪在地上,而他遭到烏克蘭人質問時,辯稱自己只是聽命行事。目前烏克蘭聲稱,軍方在近2周的對戰期間,已成功擊落俄軍44架戰機與48架直升機,炸毀285輛坦克、985輛裝甲車以及60輛油罐車。



One Russian pilot was captured alive after ejecting from his jet which was gunned down #Nikolaev pic.twitter.com/VMVQO2nGHn