24小時擊落俄軍9架飛機！烏克蘭英勇反擊　俄軍爆血求饒畫面曝光





▲烏軍擊落俄軍多架軍機，俄軍被俘畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏俄戰爭已長達12天，面對俄軍連續多日的攻擊，烏克蘭軍也還以顏色，傳出24小時內成功擊落9架俄羅斯軍機。網路上流傳被俘虜的俄羅斯士兵畫面，只見憤怒的烏克蘭人質問他為什麼要侵略他們國家，俄兵則辯稱自己只是在執行命令。

Ukrainian Forces have been captured 6 Russian pilots today. Several Aircrafts shot down.#UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/L3WFFrSTl2 — Ukraine War Russia (@UkraineWarRuss1) March 5, 2022

網路上流傳多支俄羅斯士兵被俘虜影片，只見他們渾身是血，有些人臉上包著繃帶，模樣看起來十分狼狽，當烏克蘭人質問他們為什麼要轟炸平民時，一名俄軍雖然否認他沒有轟炸，然而卻在他的軍機中找到轟炸地圖。

另外一支影片則可看到，一名身穿橘色制服的俄羅斯飛行員，被捕時雙手放置在腦後整個人跪在地上，而他遭到烏克蘭人質問時，辯稱自己只是聽命行事。目前烏克蘭聲稱，軍方在近2周的對戰期間，已成功擊落俄軍44架戰機與48架直升機，炸毀285輛坦克、985輛裝甲車以及60輛油罐車。

