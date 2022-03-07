Netflix免費釋出「這部片」挺烏克蘭　他喊：台灣人必看

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭進入第12天，國際影音串流平台Netflix在YouTube免費釋出《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》紀錄片。精神科醫師潘建志今天（7日）表示，台灣人必看。

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）這部片是在2015年推出，由艾菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）執導。

Netflix介紹這部片，「最初只是和平的學生遊行，最終卻演變成一場血腥暴力革命和震撼全世界的民權運動，這93天見證了烏克蘭的民主發展。」Netflix在6日宣布，評估俄烏當前情況後，決定暫停所有在俄國的服務。

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潘建志在臉書說，台灣人必看！為了聲援烏克蘭，Netflix免費提供《凜冬烈火》完整紀錄片放到YouTube上，現在不必花錢買網飛會員，也能在線上看了，請大家不要錯過。

▲▼俄軍入侵家園，烏克蘭人攜家帶眷逃亡。（圖／路透）



潘建志指出，影片記錄2013年底到2014年初3個月在烏克蘭基輔的廣場革命，目的是反對總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的親俄排歐政策，他違背競選承諾，最後一刻竟然拒絕在歐盟協議上簽字；巧合的是，2014年台灣也發生反對親中總統馬英九服貿協議的太陽花運動，而太陽花（向日葵）正巧是烏克蘭的國花。

潘建志表示，廣場革命和許多顏色革命一樣，最初由網民發起，本以為是萬人響應、一人到場，結果人越聚越多，越驅趕越團結，並且拒絕反對派議員的領導；廣場上每個人從一開始很清楚運動的目的－－「脫俄入歐」，爭取自由民主抵抗獨裁，三個月之間跌宕起伏，命懸一線，峰迴路轉，最後真的以生命戰勝了死亡。

「《凜冬烈火》非常精采，結局也相當令人震憾。」潘建志說，為什麼烏俄戰爭中，在被俄軍佔領只有25萬人口的赫爾松（Kherson），居民敢集結起來，拿著國旗向持槍的俄軍大聲抗議？為什麼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）打死不退？為什麼歐美民主國家一面倒支持烏克蘭制裁俄羅斯？要理解烏俄戰爭的本質、烏克蘭人民的想法、台灣人如何抗中保台，相信這部片子會給大家不少啟發。