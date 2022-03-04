俄軍高舉手榴彈「不投降就炸成平地」　烏克蘭人應戰回嗆：滾回去

▲俄軍在市區高舉手榴彈，威脅烏克蘭人投降。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏俄衝突持續延燒，網路上一段影片拍到，一名俄羅斯士兵和烏克蘭民眾發生衝突，突然雙手舉起2顆手榴彈，以為這樣就可以威脅烏克蘭人投降，然而勇敢的烏克蘭民眾完全不吃這套，不但不退卻反而回嗆他無恥。

事件發生在烏克蘭東北部城市科諾托普(Konotop)，影片中可看到，俄羅斯士兵進攻該地區後，為了讓烏克蘭人民乖乖投降，穿過人群時竟然手持2顆手榴彈示眾，不過烏克蘭人民沒有因此畏懼，反而回嗆「滾出去」、「不要以為有手榴彈就了不起」。

Video of the #Russian delegation that came to the town of Konotop to "negotiate" (i.e. threatened to level the city).



I don't think I need to translate the reaction of the residents. pic.twitter.com/UIiJfeBLXe — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 2, 2022

另外一段影片則可看到，市長塞梅尼欣(Artem Semenikhin)向市民表示，俄軍發出最後通牒，要他乖乖投降，否則就會用砲彈把這裡夷為平地，「我來這裡就是要應戰的，大家現在一起做出決定，因為他們的大砲已經對準我們」，而群眾也激昂回應，「當然是戰鬥」。影片在網路上瘋傳，烏克蘭人為了保護家園誓死奮戰的精神獲得網友大讚，「烏克蘭人太勇敢了」、「市長是英雄」。

▼市長登高一呼，市民決定應戰俄軍。（圖／翻攝自Twitter）