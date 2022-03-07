烏軍繳獲俄軍過期7年野戰口糧　陸專家：不一定對人體有害

記者魏有德／綜合報導

包括微博及推特（Twitter）等全球多個社群媒體近日傳出一段影片，影片顯示，一名烏克蘭士兵對鏡頭展示繳獲的俄軍野戰口糧，這名士兵稱，這種軍綠色包裝的乾糧是俄羅斯人的野外配給，「到期日為2015年，目前已經是2022年2月了。」

▲一名烏軍士兵繳獲俄軍過期野戰口糧的影片在各大社群網站上流傳。（圖／翻攝微博，下同）

《澎湃新聞》報導，視頻（影片）展示的軍糧外包裝正面有醒目的紅星標誌和「Военторг」（英文翻譯為voentorg）字樣，下方的俄語意為「單人口糧」。

根據一位名叫hamshenci的網友在2014年7月11日於livejournal論壇上貼文指出，他準備前往Achishkho山脊旅行，為了減少負重，他決定嘗試食用軍隊口糧，隨後在一間專賣店花350元盧布(約93元新台幣）買到了與烏軍士兵展示出的同款軍糧。

hamshenci在遊記中詳細的記錄下這包軍糧的外包裝和內部食品組成。包裝背面上的生產日期和保存期限數字，「10 04 13」、「10 02 15」，與烏克蘭士兵展示的包裝數字幾乎一模一樣，連數字後印刷的字符「CMB」在字形結構、大小、排列位置也一致。

再將烏軍展示的軍糧內容與網友hamshenci所記錄的內容比對，紅棕色和白色的袋式包裝和白色圓形罐頭等，對應的食品是是咖啡、水果沖劑和碎香腸罐頭。

以這支影片顯示的軍糧內部組成、外包裝日期和俄文印刷方式，結合俄羅斯新聞網站此前公開的類似包裝相關文章，可以證明這支影片中的俄軍野戰口糧極可能真實存在，且於2014年時有在俄羅斯境內販售給民眾購買。

對於該野戰口糧已過期超過7年，大陸食品與營養信息交流中心專家阮光鋒認為，超過保質期的食品，如果沒有明顯的問題，味道和口感正常，也是可以吃的，「保質期是食品的質量最佳期限，過了保質期，不一定有害。」