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俄軍故意掃射撤離民眾！　母子3人中彈陳屍路邊公車8人全被射殺

記者李振慧／綜合報導

俄軍先前同意在烏克蘭馬力波及沃爾諾瓦哈停火，並開設人道走廊，然而基輔附近城市伊爾平(Irpin)卻傳出，俄軍故意鎖定平民的撤離路線開火。市長馬庫辛(Oleksandr Markushin)指出，一輛載滿民眾的公車遭俄軍掃射，造成車上8人死亡，其中包含2名兒童。

▲▼俄軍殘忍射殺想要逃離戰火的平民，母親和2名年幼孩子陳屍路邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲想要逃離戰火的母子3人，慘被俄軍射殺。（圖／達志影像／美聯社）

位於基輔市郊區的伊爾平市(Irpin)近來連續遭到砲擊，又傳出大批想要逃離戰火的平民被俄軍射殺的殘酷畫面。外媒拍到，一名帶著2名年幼孩子想要逃命的母親，3人卻慘死俄軍子彈下陳屍街頭，其中一名死者是8歲女孩，倒在一旁的父親則生死未卜。

▲▼烏克蘭基輔郊區伊爾平市(Irpin)連續多日遭俄軍砲擊，民眾逃離戰火。（圖／路透社）

▲俄軍猛烈攻擊，讓撤離民眾仍難逃戰火。（圖／路透社）

另外網路上則有一段影片顯示，一名正在協助平民撤離的烏克蘭士兵，人站在路邊稍作休息時，附近馬路瞬間遭導彈攻擊的驚險畫面，拍攝到畫面的記者立即上前幫忙，成功把男子拖到安全地帶，不過仍可看到不遠處正在撤離的民眾慘被擊中。根據聯合國資料，目前烏克蘭約364平民死於戰爭，其中約20名兒童，不過烏克蘭急救部門估計，已有約2,000多名平民不幸喪命。

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