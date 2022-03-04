睡覺被黑寡婦蜘蛛狠咬　男下體腫成紫高爾夫球「突然爆開」崩潰！

▲男睡覺時，生殖器遭毒蜘蛛咬傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭26歲男子法雷利(Fergus Farrelly)近來發現生殖器突然劇痛，而且還出現不明腫塊，結果幾天後生殖器居然腫成高爾夫球大小，嚇得他趕緊就醫，沒想到體內竟然驗出世界最毒蜘蛛之一黑寡婦(Black Widow Spider)的毒液，讓他十分擔心自己的命根子可能不保。

在卡文郡擔任建築工人的法雷利表示，1月7日醒來時，突然感覺生殖器一陣劇痛，好像被火燒一樣，而且還出現不明腫塊，後來甚至呈現深紫色，拖了3天才決定就醫，然而醫生一開始也找不出原因，結果幾小時後腫塊突然破裂，讓他的生殖器破出一個大洞。

法雷利表示，「醫生也不曉得為什麼會這樣，當他們驗出黑寡婦的毒液時，我嚇了一跳，以前從來沒聽過這種事，腫塊破裂後，我在醫院被注射了各種點滴，一度以為我會失去我的生殖器」。據了解，黑寡婦蜘蛛的毒液雖然不至於奪命，但若是被咬到會導致肌肉痙攣以及恐怖劇痛。

經過4天的治療後，法雷利的情況總算穩定下來，醫生告訴他，幸好腫塊是在抵達醫院後才破裂，否則很有可能會因為傷口感染死亡，出院時由於傷口尚未完全癒合，又花了1個多禮拜的時間才順利康復，他表示，「現在我又可以重新走路了，幸好沒有發生更嚴重的情況」。

▼黑寡婦蜘蛛毒液可造成恐怖劇痛，痛感可持續8至12個小時。（圖／示意圖／CFP）